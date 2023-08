Champions League, Auslosung der Playoff-Runde heute live: Termin, Ort, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Heute wird im Rahmen der Champions-League-Qualifikation die Playoff-Runde ausgelost. Termin, Ort, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream - hier gibt es die wichtigsten Infos zur Ziehung.

26 von 32 Mannschaften haben ihren Platz in der bevorstehenden Champions-League-Saison bereits sicher. Um mit acht Vierer-Gruppen die letzte Gruppenphase bilden zu können, bevor es in der Saison 2024/25 zu einer gewaltigen Änderung des CL-Modus kommt, müssen also noch sechs Plätze vergeben werden. Dafür wird eine Qualifikation veranstaltet.

Champions League, Auslosung der Playoff-Runde heute live: Termin, Ort, Zeitplan

Der Kampf um die letzten verbliebenen Champions-League-Tickets hat seine finale Phase erreicht. Morgen beginnt mit den Hinspielen die 3. Qualifikationsrunde. Die Auslosung der darauffolgenden Playoffs geht jedoch bereits am heutigen Montag, den 7. August, über die Bühne. Die Ziehung geht um 12 Uhr deutscher Zeit los und findet im Haus des europäischen Fußballs in Nyon, Schweiz, statt.

© getty Die UEFA lost die Playoffs der Champions League aus.

An der Playoff-Runde nehmen insgesamt zwölf Vereine teil, acht davon gehen den Meisterweg, die anderen vier nehmen den Ligaweg. Beim Meisterweg stehen mit dem BSC Young Boys und Royal Antwerpen zwei Playoff-Teilnehmer bereits fest, da sie ab dieser Runde in die Qualifikation einsteigen. Die anderen sechs Playoff-Berechtigungen werden noch in der 3. Qualifikationsrunde am 8., 9., und 15. August erspielt. Beim Ligaweg schaffen es am Ende vier Mannschaften in die Playoffs, wovon zwei einen Platz in der Gruppenphase bekommen.

Die Hinspiele der Playoffs werden am 22. und am 23. August 2023 ausgetragen. Die Rückspiele steigen am 29. und 30. August 2023.

Playoffs - Meisterweg:

Gesetzte Teams Nichtgesetzte Teams Sieger AEK Athen (GRE) / Dinamo Zagreb (CRO) Sieger Slovan Bratislava (SVK) / Maccabi Haifa (ISR) Sieger FC Kopenhagen (DEN) / AC Sparta Prag (CZE) Sieger KÍ Klaksvík (FRO) / Molde FK (NOR) BSC Young Boys (SUI) Royal Antwerpen (BEL) Sieger NK Olimpija Ljubljana (SLO) / Galatasaray Istanbul (TUR) Sieger Raków Czestochowa (POL) / Aris Limassol FC (CYP)

Playoffs - Ligaweg:

Gesetzte Teams Nichtgesetzte Teams Sieger Rangers FC (SCO) / Servette FC (SUI) Sieger PSV Eindhoven (NED) / SK Sturm Graz (AUT) Sieger SC Braga (POR) / FK TSC Bačka Topola (SRB) Sieger Panathinaikos FC (GRE) / Olympique Marseille (FRA)

Champions League, Auslosung der Playoff-Runde heute live: Übertragung im Free-TV und Livestream

Zur Übertragung der heutigen Playoff-Auslosung müsst Ihr die Website uefa.tv aufsuchen. Der Fußballverband UEFA bietet dort die Ziehung kostenlos im Livestream an.

Champions League Saison 2023/24: Termine