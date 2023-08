Im Rahmen der Champions-League-Qualifikation stehen sich heute Galatasaray Istanbul und Zalgiris Vilnius gegenüber. SPOX zeigt, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Kampf um die letzten Tickets für die Champions-League-Gruppenphase wird am heutigen Mittwoch, den 2. August, fortgesetzt. In der 2. Qualifikationsrunde bestreiten Galatasaray Istanbul und Zalgiris Vilnius ihr Rückspiel, nachdem sich die beiden Teams vor acht Tagen in der Hauptstadt Litauens noch mit einem 2:2-Unentschieden trennten.

Das zweite Aufeinandertreffen des türkischen und des litauischen Meisters wird heute um 20.30 Uhr angepfiffen und im Nef Stadyumu in Istanbul ausgetragen.

© getty Das Hinspiel zwischen Galatasaray und Zalgiris endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Champions League Qualifikation: Wo läuft Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius heute live im Free-TV und Livestream?

Das Rückspiel lässt sich heute über mehrere Wege finden. Sportdigital FUSSBALL ist eine Adresse, die die gesamte Partie live überträgt. Dazu auch DAZN, das mit Sportdigital FUSSBALL eine Kooperation hat und dadurch denselben Stream überträgt. Zu guter Letzt wurde auch Bild+ mit der Übertragung von Galatasaray vs. Zalgiris beauftragt.

Alle Optionen sind mit Kosten verbunden. DAZN etwa verlangt ein Abonnement, das in drei verschiedenen Paketen kommt, die nicht nur mit unterschiedlichen Preisen versehen sind, sondern auch unterschiedliche Sportarten und Wettbewerbe anbieten.

Die drei Abo-Pakete heißen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Begegnung: Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius

Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius Wettbewerb: Champions-League-Qualifikation

Champions-League-Qualifikation Spielrunde: 2. Qualifikationsrunde

2. Qualifikationsrunde Datum: 2. August 2023

2. August 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Nef Stadyumu, Istanbul

Nef Stadyumu, Istanbul TV: Sportdigital FUSSBALL

Livestream: Sportdigital FUSSBALL, Bild+, DAZN

Champions League, Qualifikation: Der Zeitplan im Überblick