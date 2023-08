Galatasaray Istanbul und Zalgiris Vilnius bestreiten heute ihr Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League. Lässt sich das Duell im Free-TV und Livestream verfolgen? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Für die Mannschaften, die noch kein Ticket für die Champions League haben, hat die Pflichtspielsaison um einiges früher begonnen als für den Rest Europas, das sich noch größtenteils in der Vorbereitungsphase befindet.

Zahlreiche Topteams kämpfen also noch um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase, darunter auch der türkische Meister Galatasaray Istanbul und der litauische Meister Zalgiris Vilnius. Das Hinspiel zwischen den beiden Vereinen endete vergangene Woche 2:2 unentschieden. Nun soll am heutigen Mittwoch, den 2. August, endlich die Entscheidung in der 2. Qualifikationsrunde her.

Nachdem im Hinspiel in Vilnius gespielt wurde, wird das Rückspiel heute in Istanbul (Nef Stadyumu) bestritten. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Free-TV und Livestream

Während es zum Hinspiel vor acht Tagen keine Übertragung gab, ist dies heute anders. Allerdings wird weiterhin keine Free-TV-Übertragung angeboten. Stattdessen müsst Ihr entweder bei Sportdigital FUSSBALL, DAZN oder bei Bild+ vorbeischauen.

© getty Galatasaray Istanbul und Zalgiris Vilnius trennten sich im Hinspiel mit einem 2:2-Unentschieden.

Da Sportdigital FUSSBALL schon lange Zeit Teil des DAZN-Angebots ist, müssen die, die bereits ein dafür gültiges DAZN-Abonnement haben, nichts mehr tun als einzuschalten. Auf der Plattform wird die Begegnung ab 20.30 Uhr live gezeigt.

Wer jedoch noch kein Abo hat, muss sich eines zulegen. Zur Auswahl stehen drei Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Achtung: Nicht jedes der Pakete bietet die Fußballspiele an.

Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Free-TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Weiters lässt sich das Rückspiel zwischen Galatasaray Istanbul und Zalgiris Vilnius auch kostenpflichtig bei Bild+ verfolgen.

Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius

Galatasaray Istanbul vs. Zalgiris Vilnius Wettbewerb: Champions-League-Qualifikation

Champions-League-Qualifikation Spielrunde: 2. Qualifikationsrunde

2. Qualifikationsrunde Datum: 2. August 2023

2. August 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Nef Stadyumu, Istanbul

Nef Stadyumu, Istanbul TV: Sportdigital FUSSBALL

Livestream: Sportdigital FUSSBALL, Bild+, DAZN

Champions League, Qualifikation: Der Zeitplan im Überblick