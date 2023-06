Am Samstag geht es zwischen Manchester City und Inter Mailand im Finale der Champions League so richtig zur Sache. SPOX verrät, wo das Spektakel live im Free-TV und Livestream läuft.

Während so gut wie alle Fußballmannschaften Europas nach Saisonende in die wohlverdiente Pause gehen, müssen zwei Klubs noch ein letztes Mal abliefern. Gemeint sind Manchester City und Inter Mailand, die am Samstag, den 10. Juni, im Finale der Champions League um den Henkelpott kämpfen. Das Duell im Atatürk-Olympiastadion wird um 21 Uhr deutscher Zeit vom polnischen Unparteiischen Szymon Marciniak, der im Vorfeld für einen Skandal sorgte, angepfiffen.

Manchester City kann mit einem Finalsieg die fast makellose Spielzeit 2022/23 veredeln. Pep Guardiolas Team hat bereits die englische Meisterschaft und den FA Cup gewonnen, würde man Inter bezwingen, wäre der Bann endlich auch in der Champions League gebrochen. Inter Mailand hat in der Vereinsgeschichte dagegen bereits dreimal die Königsklasse gewonnen, zuletzt 2010.

Wo läuft das Champions League Finale? Übertragung im Free-TV und Livestream

Wer vom Spektakel in Istanbul heute keine Sekunde verpassen möchte, muss es auch nicht. ManCity gegen Inter ist nämlich live und in voller Länge im deutschen Free-TV zu sehen. Um die Übertragung kümmert sich das ZDF, das um 20.25 Uhr auf Sendung geht und folgendes Personal ins Rennen schickt:

Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker und Christoph Kramer

Per Mertesacker und Christoph Kramer Kommentatorin: Claudia Neumann

Zeitgleich können Fußballfans die Begegnung auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de verfolgen.

Nicht kostenlos ist dagegen der Zugriff auf DAZN, das ebenfalls mit der Übertragung des Finalspiels beauftragt wurde. Der Streamingdienst war bereits in der Gruppen- und der K.o.-Phase neben Amazon Prime Ansprechpartner Nummer eins und beginnt sogar um einiges früher zu übertragen als das ZDF. Ab 20 Uhr werden die Vorberichte präsentiert, dabei ist Laura Wontorra, die als Moderatorin fungiert, zu hören. Später übernimmt Uli Hebel die Rolle des Kommentatoren, als Experten werden Michael Ballack und Sebastian Kneißl eingesetzt. Alex Schlüter ist Reporter.

Mit einem gültigen Abonnement - DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World heißen die drei verschiedenen Pakete - können Kunden nicht nur das Champions-League-Finale, sondern eine Menge anderer Sportarten und Wettbewerbe im Livestream verfolgen. Dazu zählen unter anderem auch die NBA-Finals, in der kommenden Saison dann auch NFL-Spiele, Darts- und Tennisturniere sowie Sportarten wie Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling und viele mehr.

Wo läuft das Champions League Finale? Übertragung im Free-TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wo läuft das Champions League Finale? Übertragung im Free-TV und Livestream - Endspiel im Liveticker

SPOX darf beim Finale auf keinen Fall fehlen, wir tickern das Duell live und detailliert mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - bei uns verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht es zum Liveticker des Champions-League-Finals zwischen Manchester City und Inter Mailand.

Wo läuft das Champions League Finale? Übertragung im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. Inter Mailand

Manchester City vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 10. Juni 2023

10. Juni 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Übertragung: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF, DAZN

Liveticker: SPOX

