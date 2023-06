Manchester Citys Weg ins Champions League Finale: Gegner, K.o.-Runde, Ergebnisse

Manchester City tritt am Samstagabend zum Champions League-Finale gegen Inter an. In dieser CL-Saison war wohl kein Team so dominant wie die Skyblues. SPOX blickt für Euch auf Manchester Citys Weg ins Endspiel zurück, inklusive der Gegner, der K.o.-Runde und aller Ergebnisse.

Regelmäßig sorgte Manchester City in den vergangenen Jahren in der Champions League für Aufruhr. Nach teils spektakulären Auftritten in Gruppenphase und K.o.-Runde schaffte das Team von Pep Guardiola allerdings nie den letzten Schritt.

So konnten die Skyblues bereits in der Saison 2020/21 ins Finale der Champions League einziehen. Man ging damals gegen den FC Chelsea als Favorit in die Partie, verlor das Spiel durch ein Tor des deutschen Nationalspielers Kai Havertz dennoch mit 0:1.

Nun soll es also klappen mit dem ganz großen Wurf. Am Samstag geht's gegen Inter um den Champions League-Titel in der Saison 2022/23. SPOX schaut zurück: Wie hat es Manchester City ins Finale geschafft?

Manchester Citys Weg ins Champions League Finale: Die Gruppenphase

Manchester Citys Gruppe G kam zwar ohne die absoluten Schwergewichte aus, bot mit Borussia Dortmund, dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen allerdings dennoch Stolpersteine.

Souverän setzte sich City am Ende mit 14 Punkten an die Tabellenspitze der Gruppe. Lediglich bei den torlosen Auftritten in Kopenhagen und Dortmund ließen die Skyblues Punkte liegen. Mit fünf Punkten Rückstand zog Borussia Dortmund als Zweiter ins Achtelfinale ein.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 06.09.2022 1 Sevilla 0:4 Manchester City 14.09.2022 2 Manchester City 2:1 Borussia Dortmund 05.10.2022 3 Manchester City 5:0 FC Kopenhagen 11.10.2022 4 FC Kopenhagen 0:0 Manchester City 25.10.2022 5 Borussia Dortmund 0:0 Manchester City 02.11.2022 6 Manchester City 3:1 Inter

© getty Tor gegen den Ex: Erling Haaland traf in der Gruppenphase gegen den BVB.

Manchester Citys Weg ins Champions League Finale: Die K.o.-Runde

Richtig in Fahrt kam Manchester City erst in der K.o.-Runde. Trotz hochklassiger Gegner marschierte City in beeindruckender Manier ins Finale.

Manchester Citys Weg ins Champions League Finale: Das Achtelfinale

Im Achtelfinale bekam man es mit dem nächsten deutschen Vertreter zu tun: RB Leipzig. Während das Hinspiel noch ausgeglichen verlief, zeigten Haaland und Co. im Rückspiel ihre ganze Klasse. Auf das 1:1 in Leipzig folgte ein deutliches 7:0 im heimischen Emirates Stadium.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 22.02.2023 Achtelfinalhinspiel RB Leipzig 1:1 Manchester City 14.03.2023 Achtelfinalrückspiel Manchester City 7:0 RB Leipzig

© getty Machtdemonstration I: Im Achtelfinalrückspiel nahm City RB Leipzig mit 7:0 auseinander.

Manchester Citys Weg ins Champions League Finale: Das Viertelfinale

Die Reise durch Deutschland setzte sich für Manchester City im Viertelfinale fort. Mit dem FC Bayern wartete eins der formstärksten Teams der bisherigen CL-Saison.

City nahm die Hürde locker und konnte nach dem Hinspiel schon mit dem Halbfinale planen. Dem 3:0 im Hinspiel folgte ein ungefährdetes 1:1 in der Münchner Allianz Arena.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 11.04.2023 Viertelfinalhinspiel Manchester City 3:0 FC Bayern 19.04.2023 Viertelfinalrückspiel FC Bayern 1:1 Manchester City

© getty Machtdemonstration II: Im Viertelfinalhinspiel besiegte City den FC Bayern mit 3:0.

Manchester Citys Weg ins Champions League Finale: Das Halbfinale

Im Halbfinale duellierten sich dann die beiden gefährlichsten Teams der Champions League: Manchester City gegen Real Madrid rief schon eine gewisse Finalstimmung hervor.

Eine gute Ausgangsposition verschaffte sich City im Santiago Bernabeu durch ein 1:1 im Hinspiel. Im Rückspiel folgte eine Machtdemonstration: Mit 4:0 schickte Guardiolas Elf Real Madrid nach Hause. Der Finaleinzug war perfekt.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 09.05.2023 Halbfinalhinspiel Real Madrid 1:1 Manchester City 17.05.2023 Halbfinalrückspiel Manchester City 4:0 Milan

© getty Machtdemonstration III: Den Finaleinzug machte Manchester City mit einem 4:0 im Halbfinale gegen Real Madrid perfekt.

Manchester Citys Weg ins Champions League Finale: Das Finale

In der K.o.-Runde war Manchester City also das Maß aller Dinge. Schaffen die Skyblues es am Samstag noch einmal, ihre Top-Leistung abzurufen, wenn im Atatürk-Stadion in Istanbul Inter der Gegner ist? Anpfiff ist um 21 Uhr.

Champions League-Finale: Alle Infos auf einen Blick