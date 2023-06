Am Samstag steigt im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand. Doch wie viele Zuschauer passen in das Stadion? Hier gibt es die Antwort.

Am Samstag, den 10. Juni, findet die Fußball-Saison mit dem Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand offiziell ihr Ende. Um den Henkelpott gekämpft wird dabei im Atatürk-Olympiastadion in der türkischen Millionenmetropole Istanbul. Um 21 Uhr deutscher Zeit ertönt der Anpfiff.

Die Königsklasse ist der prestigeträchtigste Fußballwettbewerb für Vereine, der Kartenandrang für das Turnierfinale ist daher logischerweise gewaltig, doch wie viele Zuschauer haben überhaupt Platz im Istanbuler Stadion?

Istanbul, Stadion: Wie viele Zuschauer passen in das Atatürk Olympiastadion?

Das Atatürk-Olympiastadion bietet Platz für etwas mehr als 75.000 fußballbegeisterte Fans und ist damit das größte Stadion der Türkei. Im Europa-Ranking liegt die Spielstätte, die auch eine Leichtathletikanlage hat, auf Rang acht.

Im Jahr 1997 wurde am Bau des Stadions begonnen, 2002 wurde es fertiggestellt und im selben Jahr mit dem Spiel zwischen Galatasaray Istanbul und Olympiakos Piräus vor 79.414 Zuschauern eingeweiht, was bis heute noch Zuschauerrekord ist. Denn: Die maximale Kapazität betrug vor Jahren zeitweise sogar mehr als 80.000 Zuschauer, ehe sie aufgrund von mehreren Renovierungen etwas schrumpfte.

© getty Liverpool holte sich 2005 in Istanbul den Titel.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Atatürk-Olympiastadion als Spielstätte für ein Champions-League-Finale dient. 2005 spielten die AC Milan und der FC Liverpool im legendären Comeback-Spiel der Reds, die nach 0:3-Rückstand zur Pause das Spiel noch drehten und im Elfmeterschießen gewannen, ihr Finale.

Eigentlich hätte die zweite Finalaustragung in Istanbul bereits im Jahr 2020 stattfinden sollen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie entschied sich die UEFA damals jedoch, für das Finalturnier nach Lissabon umzusiedeln. Auch im Jahr darauf war das Finale in Istanbul geplant gewesen, doch erneut machte Corona dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Nun, 2023, ist es endlich so weit.

Istanbul, Stadion: Wie viele Zuschauer passen in das Atatürk Olympiastadion? Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. Inter Mailand

Manchester City vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 10. Juni 2023

10. Juni 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Übertragung: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF, DAZN

Liveticker: SPOX

