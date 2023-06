Inters Weg ins Champions League Finale: Gegner, K.o.-Runde, Ergebnisse

In den vergangenen Jahren waren Inters Champions League-Auftritte wenig glanzvoll. Nun stehen die Italiener im Finale. SPOX blickt für Euch auf Inters Weg ins Finale inklusive der Gegner, der K.o.-Runde und aller Ergebnisse.

In der Saison 2009/10 machte Inter das letzte Mal so richtig in der Champions League auf sich aufmerksam. In einem einseitigen Finale bezwangen die Italiener den FC Bayern mit 2:0. Damals noch trainiert von José Mourinho krönte sich Inter verdient zum Titelträger.

Was folgte, war eine lange Flaute. Nachdem Inter in der darauffolgenden Saison 2010/11 immerhin noch das Viertelfinale erreichte (Aus gegen den FC Schalke), verschwanden die Mailänder ab der Saison 2012/13 für sechs Jahre komplett von der CL-Bühne. Auch danach war meist in der Gruppenphase Schluss.

Nun also ist Inter zurück im Theater der Großen. Am Samstag geht's gegen Manchester City um den Champions League-Titel in der Saison 2022/23. SPOX schaut zurück: Wie hat es Inter ins Finale geschafft?

Inters Weg ins Champions League Finale: Die Gruppenphase

Schon Inters Gruppe hatte es gehörig in sich. In der Gruppe C stand man dem FC Bayern, dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen gegenüber.

Keine Chance hatten die Italiener gegen den FC Bayern, gegen den beide Duelle mit 0:2 verloren gingen. Besser lief es gegen den FC Barcelona: Im Hinspiel konnten sich die Nerazzurri knapp mit 1:0 durchsetzen. Im Rückspiel reichte dann ein 3:3, um den Platz vor Barca zu behaupten.

Zwei ungefährdete Siege gegen Viktoria Pilsen (2:0, 4:0) machten den Auftritt in der CL-Gruppenphase perfekt. Mit 10 Punkten beendete Inter die Vorrunde auf Platz 2.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 07.09.2022 1 Inter 0:2 FC Bayern 13.09.2022 2 Viktoria Pilsen 0:2 Inter 04.10.2022 3 Inter 1:0 FC Barcelona 12.10.2022 4 FC Barcelona 3:3 Inter 26.10.2022 5 Inter 4:0 Viktoria Pilsen 01.11.2022 6 FC Bayern 2:0 Inter

© getty Wichtiges Tor: Hakan Calhanoglu schoss Inter in der Gruppenphase zum 1:0-Sieg gegen den FC Barcelona

Inters Weg ins Champions League Finale: Die K.o.-Runden

Ein gewisses Losglück half Inter in der Folge, durch die K.o.-Runde zu marschieren.

Inters Weg ins Champions League Finale: Das Achtelfinale

Im Achtelfinale bekam man es mit dem FC Porto zu tun. Ein spätes Tor von Romelu Lukaku im Hinspiel genügte Inter, um ins Viertelfinale vorzudringen. Das Rückspiel endete 0:0.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 22.02.2023 Achtelfinalhinspiel Inter 1:0 FC Porto 14.03.2023 Achtelfinalrückspiel FC Porto 0:0 Inter

© getty Matchwinner: Romelu Lukaku erzielte im Achtelfinale gegen den FC Porto das entscheidende Tor.

Inters Weg ins Champions League Finale: Das Viertelfinale

Im Viertelfinale wartete dann der nächste portugiesische Vertreter. Ähnlich wie im Achtelfinale war Benfica Lissabon wohl eine der schwächeren verbliebenen Mannschaften im Feld.

Im Hinspiel stieß Inter das Tor zur nächsten Runde bereits weit auf: Mit 2:0 gewann man das Auswärtsspiel in Portugals Hauptstadt. Im heimischen Stadion reichte dann ein 3:3 zum Einzug ins Halbfinale.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 11.04.2023 Viertelfinalhinspiel Benfica 0:2 Inter 19.04.2023 Viertelfinalrückspiel Inter 3:3 Benfica

© getty Souverän unter die letzten Vier: Auch im Viertelfinale gegen Benfica ließ Inter nichts anbrennen.

Inters Weg ins Champions League Finale: Das Halbfinale

Brisant wurde es dann im Halbfinale: Es wartete Milan zum Mailänder Stadtderby.

Die aufgehetzte Stimmung im Vorfeld ließ Inter kalt, auch das Halbfinale bestritten die Italiener äußerst souverän. Erneut war nach dem Hinspiel bereits der Grundstein gelegt. Inter siegte mit 2:0, im Rückspiel setzte es sich mit 1:0 durch.

Datum Spieltag Heim Ergebnis Gast 10.05.2023 Halbfinalhinspiel Milan 0:2 Inter 16.05.2023 Halbfinalrückspiel Inter 1:0 Milan

© getty Dank Lautaro ins Finale: Gegen Milan avancierte Martinez zum Matchwinner.

Inters Weg ins Champions League Finale: Das Finale

In der K.o.-Runde zeigte sich Inter also größtenteils abgeklärt. Ein anderes Kaliber allerdings wartet am Samstag, wenn im Atatürk-Stadion in Istanbul Manchester City der Gegner ist. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Champions League-Finale: Alle Infos auf einen Blick