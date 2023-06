Das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand wird im ZDF von Claudia Neumann kommentiert. Wir verraten Euch, ob Neumann schon mal Fußball gespielt hat.

Beim Champions-League-Finale 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand kommt es am 10. Juni zu einer Premiere. Erstmals wird ein Endspiel der Königsklasse von einer Frauen kommentiert - von Claudia Neumann im ZDF.

Die 59-Jährige ist in der deutschen Kommentatoren-Landschaft keine Unbekannte. 2011 war sie bei der Frauen-WM die erste WM-Kommentatorin in Deutschland, 2016 war sie die erste deutsche Frau, die bei einem großen Männerturnier als Live-Reporterin im Einsatz war.

Die ZDF-Kommentatorin ist aber auch sehr umstritten. Viele Kritiker bemängeln ihren Kommentarstil, zudem erlebt sie vor allem in den sozialen Medien immer wieder sexistische Anfeindungen.

Hat Claudia Neumann schon mal Fußball gespielt?

Dem Sport war Neumann schon in sehr jungen eng verbunden. Es ist bekannt, dass sie schon als Mädchen Fußball spielte - und das bis heute immer noch tut. Allerdings nie in einer Mannschaft, sondern immer nur zum Spaß und in ihrer Jugend meist mit Männern in Ermangelung weiblicher Spielerinnen in ihrer Heimat Düren.

© getty Neu dabei: Bei der EM 2016 wurde Claudia Neumann die erste Reporterin bei einem großen Männerturnier.

Claudia Neumann: Die Biographie in der Übersicht

Name: Claudia Neumann

Geburtsdatum: 02.02.1964

Geburtsort: Düren

Studium: Germanistik, Pädagogik, Sport

Sender: RTL, Sat.1, ZDF

Das Champions-League-Finale mit Claudia Neumann live im TV und im Livestream

Die Liveübertragung des ZDF beginnt am 10. Juni um 20.25 Uhr. Neben Kommentatorin Claudia Neumann berichten Moderator Jochen Breyer und die beiden Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer vom Finale für den öffentlich-rechtlichen Sender. Unter zdf.de könnt Ihr auch einen kostenlosen Livestream abrufen.

Ebenfalls live übertragen wird Manchester City vs. Inter Mailand von DAZN. Auch für den Pay-TV-Sender ist eine Frau im Einsatz: Laura Wontorra übernimmt ab 20 Uhr als Moderatorin. Für das "Netflix des Sports" benötigt Ihr ein Abo. Ihr könnt zwischen folgenden drei Paketen wählen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

