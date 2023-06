Manchester City könnte im Finale der Champions League gegen Inter Mailand heute nicht nur erstmals in der Vereinsgeschichte die Königsklasse gewinnen, auch das Triple mit dem nationalem Pokal und der Meisterschaft wäre durch einen Sieg komplett. Wie vielen Teams dieses Kunststück bisher gelungen ist? Das erfahrt Ihr hier.

Manchester City und Inter Mailand - zwei Teams kämpfen heute im Finale der Champions League im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul um die europäische Krone. Und nicht nur das, im Falle der Citizens geht es sogar noch um das Triple - dem ersten der Vereinsgeschichte.

Nicht vielen Mannschaften ist es bislang in der Historie gelungen, die Königsklasse, den nationalen Pokal und die nationale Meisterschaft zu gewinnen. Eines davon: Inter Mailand. Doch wer gehört noch in diesen exklusiven Klub? Das verrät dieser Artikel!

Manchester City vs. Inter Mailand: Welche Teams gewannen bislang das Triple aus Champions League, Pokal und Meisterschaft?

Insgesamt ist es erst neunmal passiert, dass ein Verein die beiden nationalen Titel und den höchsten europäischen Wettbewerb (Champions League bzw. Europapokal der Landesmeister) gewann. Nicht nur Inter Mailand steht bereits auf dieser Liste, sondern auch ein Verantwortlicher der Citizens - und zwar Trainer Pep Guardiola. Der holte das Triple bereits in der Saison 2009/10 mit dem FC Barcelona.

Die Katalanen sind zudem einer von nur zwei Klubs, denen das Kunststück bereits zweimal gelang. Der andere ist der deutsche Rekordmeister FC Bayern München. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Saison Verein Internationaler Titel Trainer 2019/20 FC Bayern München Champions League Hansi Flick 2014/15 FC Barcelona Champions League Luis Enrique 2012/13 FC Bayern München Champions League Jupp Heynckes 2009/10 Inter Mailand Champions League José Mourinho 2008/09 FC Barcelona Champions League Pep Guardiola 1998/99 Manchester United Champions League Sir Alex Ferguson 1987/88 PSV Eindhoven Europapokal der Landesmeister Guus Hiddink 1971/72 Ajax Amsterdam Europapokal der Landesmeister Ștefan Kovács 1966/67 Celtic Glasgow Europapokal der Landesmeister Jock Stein

© getty Nächster Titel? Manchester City kämpft im Champions League-Finale gegen Inter ums Triple.

Manchester City vs. Inter Mailand, Übertragung: Finale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr könnt das heutige Finale der Champions League sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV sehen. Unter anderem ist das ZDF mit von der Partie, der öffentlich-rechtliche Sender besitzt wie so oft in der Vergangenheit auch dieses Jahr die Rechte am Endspiel. Los geht's um 20.25 Uhr, Moderator Jochen Beyer und die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer kümmern sich um die Vorberichterstattung. Anschließend kommentiert Claudia Neumann. Einen Livestream des Ganzen gibt es in der ZDF-Mediathek.

Die zweite Anlaufstelle ist DAZN, hier geht es bereits um 20 Uhr los. Folgendes Team ist vor Ort:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experten: Michael Ballack und Sebastian Kneißl

Michael Ballack und Sebastian Kneißl Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Reporter: Alex Schlüter

Und wie könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes empfangen? Indem Ihr eines von drei Paketen abonniert: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World stehen Euch zur Auswahl.

Manchester City vs. Inter Mailand: Welche Teams gewannen bislang das Triple aus Champions League, Pokal und Meisterschaft? Weitere Informationen zu DAZN

Manchester City vs. Inter Mailand, Übertragung: Das Finale der Champions League im Liveticker

Selbstredend könnt Ihr das Endspiel zwischen City und Inter auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Klickt einfach auf den folgenden Link und verpasst keine Aktion!

Hier geht es zum Liveticker des Champions-League-Finals zwischen Manchester City und Inter Mailand.

Manchester City vs. Inter Mailand: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Rúben Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland

Ederson - Walker, Rúben Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland Inter Mailand: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martínez, Dzeko

Weitere Infos zu den Aufstellungen findet Ihr hier.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre