Das Champions-League-Finale 2023 steht kurz bevor. In Istanbul trifft Manchester City auf Inter. Schon heute steht der Austragungsort für das CL-Finale 2024 fest. Wir stellen Euch diese Spielstätte vor.

Am Samstag feiert Istanbul ein großes Fest, wenn im Atatürk-Stadion das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand über die Bühne geht.

Eigentlich sollte die Arena in der türkischen Metropole schon 2020 als Austragungsort für das Endspiel des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs dienen. Aufgrund der Corona-Pandemie allerdings fanden die Spiele ab dem Viertelfinale in Lissabon hinter verschlossenen Türen statt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflussen auch im kommenden Jahr noch den Austragungsort. Wo das Finale 2024 stattfindet, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Wo findet das Finale 2024 statt?

Eigentlich sollte das Champions-League-Finale in diesem Jahr bereits im altehrwürdigen Londoner Wembley Stadion stattfinden. Aufgrund der besonderen Situation in 2020 allerdings verschiebt sich die Austragung des Endspiels in der englischen Hauptstadt um ein Jahr nach hinten. Am 1. Juni 2024 allerdings ist es dann so weit, wenn das CL-Finale in Wembley angepfiffen wird.

© getty Gute Erinnerungen: Im letzten CL-Finale in Wembley sicherte sich der FC Bayern gegen Borussia Dortmund den Titel.

Zum dritten Mal seit dem Neubau findet das Endspiel der Königsklasse im Wembley Stadium statt. 2011 besiegte der FC Barcelona Manchester United mit 3:1, 2013 sicherte sich der FC Bayern im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund den Titel.

Auch die Halbfinalspiele sowie das Finale der Europameisterschaft 2020 fanden in der Londoner Arena statt.

Champions League: Wo findet das Finale 2024 statt? - Alle Infos auf einen Blick

Spiel: Champions-League-Finale 2024

Champions-League-Finale 2024 Datum: 1. Juni 2024

1. Juni 2024 Ort: Wembley Stadium, London (England)

Wembley Stadium, London (England) Kapazität: ca. 87.000 Zuschauer

ca. 87.000 Zuschauer Feldgröße: 105 m × 68 m

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre