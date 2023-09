Amazon Prime besitzt neben DAZN ebenfalls Übertragungsrechte an der Champions League. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele der Streamingdienst in der Saison 2023/24 zeigt / überträgt.

Bereits seit der Champions-League-Saison 2021/22 ist Amazon Prime einer von zwei Adressen, die Fußballfans in Deutschland aufsuchen müssen, um Spiele des prestigeträchtigsten Wettbewerb Europas, der Königsklasse, live zu verfolgen. Amazon Prime teilt sich diesbezüglich die Übertragungsrechte mit einem anderen Streamingdienst, mit DAZN.

Auch in der nächsten Saison (2023/24) sind dieselben beiden Anbieter für die Übertragung der Champions League verantwortlich. SPOX geht im Folgenden jedoch etwas genauer auf die Spiele, die von Amazon Prime gezeigt / übertragen werden, ein.

© getty Die Gruppenphase der Champions League geht am 19. September los.

Champions League: Welche Spiele zeigt / überträgt Amazon Prime in der CL?

Was die Übertragungssituation in der Champions-League-Saison 2023/24 betrifft, gibt es im Vergleich zur Vorsaison keine Änderungen. DAZN übernimmt weiterhin den Großteil der Spiele, 121 an der Zahl. Das CL-Repertoire von Amazon Prime ist dagegen um ein Vielfaches kleiner.

Insgesamt werden 16 Partien exklusiv bei Amazon Prime übertragen. Dabei handelt es sich jedes Mal um eine Partie pro Spieltag. Die CL-Reise bei Amazon Prime beginnt mit den Playoffs und endet mit einem Halbfinal-Rückspiel, der Streamingdienst begleitet Euch trotz der niedrigen Anzahl an Spielen also von Anfang bis fast zum Ende durch. Das Finale in London wird am 1. Juni 2024 vom ZDF im Free-TV und von DAZN im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

In Bezug auf die 16 Amazon-Spiele fällt die Wahl pro Spieltag jedes Mal auf das Topspiel am Dienstag, oft, sofern möglich, mit deutscher Beteiligung. Der Anbieter verlangt für den Zugriff auf sein Sportangebot ein Abonnement, das - nach Ablauf des kostenlosen Probemonats - entweder 89,90 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro je Monat kostet.

Spielrunde Spiel bei Amazon Prime 1. Spieltag der Gruppenphase PSG - BVB 2. Spieltag der Gruppenphase Kopenhagen - Bayern 3. Spieltag der Gruppenphase Galatasaray - Bayern 4. Spieltag der Gruppenphase BVB - Newcastle 5. Spieltag der Gruppenphase ein Topspiel am Dienstag 6. Spieltag der Gruppenphase ein Topspiel am Dienstag Achtelfinale, Hinrunde zwei Topspiele am Dienstag Achtelfinale, Rückrunde zwei Topspiele am Dienstag Viertelfinale, Hinrunde ein Topspiel am Dienstag Viertelfinale, Rückrunde ein Topspiel am Dienstag Halbfinale, Hinrunde ein Topspiel am Dienstag Halbfinale, Rückrunde ein Topspiel am Dienstag

Champions League: Die Termine der Saison 2023/24