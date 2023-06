Heute steigt mit dem Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand das letzte Spiel der europäischen Fußball-Saison. Wer den Kampf um den Henkelpott pfeift, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ein einziges Spiel steht in der europäischen Fußball-Saison 2022/23 noch aus. Dabei handelt es sich um das Finale der Champions League, in dem Manchester City und Inter Mailand am heutigen Samstag, den 10. Juni, im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion um den Sieg kämpfen. Um 21 Uhr deutscher Zeit wird das Spiel angepfiffen.

ManCity warf auf dem Weg ins Finale in der K.o.-Phase RB Leipzig, den FC Bayern München und Titelverteidiger Real Madrid, ohne wirklich geprüft zu werden, aus dem Wettbewerb. Inter steht im Finale dank Siegen über den FC Porto, Benfica Lissabon und der AC Milan.

Während die Nerazzurri dreifacher Champions-League-Sieger sind, zuletzt gelang dem italienischen Topteam der ganz große Erfolg im Jahr 2010, wartet ManCity weiterhin auf den ersten Henkelpott in der Vereinsgeschichte. 2021 stand man bereits im Finale, musste sich allerdings dem FC Chelsea 0:1 geschlagen geben.

Champions League Finale, Schiedsrichter: Wer pfeift heute Manchester City vs. Inter?

Auf dem Rasen in Istanbul für Recht und Ordnung sorgen wird Szymon Marciniak. Der Pole zählt zu den erfahrensten Schiedsrichtern und hat in der laufenden Champions-League-Spielzeit bereits sieben Partien gepfiffen, unter anderem auch das Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Doch auch die Spieler von Inter kennen den 42-Jährigen ganz gut. Er pfiff auch das Gruppenspiel der Mailänder gegen den FC Barcelona sowie das Achtelfinal-Hinspiel gegen Porto.

Auch das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich leitete er.

Marciniak sorgte in den vergangenen Tagen für reichlich negative Schlagzeilen. Er soll laut dem englischen Guardian als Hauptredner auf einer Veranstaltung des Rechtspopulisten Slawomir Mentzen, einer der Führenden des rechtsextremen und EU-kritischen Bündnisses Konfederacja, aufgetreten sein. Nichtsdestotrotz hält die UEFA an Marciniak als Schiedsrichter fürs Finale fest. Nach einer Prüfung seitens des Verbandes bestätigte man am Freitag, dass der Pole das Finale leiten wird. Zudem wurde eine Erklärung Marciniaks veröffentlicht, in der er meinte, den Bezug der Veranstaltung nicht gekannt zu haben und in die Irre geleitet worden zu sein.

