Während in der aktuellen Champions-League-Saison noch das Finale gespielt werden muss, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die nächste Spielzeit. Lostöpfe, Mannschaften, Modus, Termine - wir zeigen Euch, was Ihr zur Auslosung der Gruppen für die Saison 2023/24 wissen müsst.

Die europäische Fußball-Saison ist größtenteils beendet. Die Meister der Topligen stehen fest, zahlreiche Fragen für die nächste Champions-League-Saison sind bereits beantwortet. Einige stehen allerdings noch aus: Inter Mailand und Manchester City kämpfen am 10. Juni im Finale in Istanbul um den Henkelpott. Auch die Lostöpfe für die kommende Champions-League-Spielzeit nehmen langsam Form an.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX den aktuellen Stand in Bezug auf die Lostöpfe, Mannschaften, den Modus und die Termine der Champions-League-Saison 2023/24.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Lostöpfe, Mannschaften, Modus, Termine

Auch in der nächsten Saison nehmen 32 Mannschaften an der Königsklasse teil - zum letzten Mal, bevor in der Spielzeit darauf auf 36 Teams vergrößert wird -, davon haben 23 ihr Ticket für die Endrunde bereits fix in der Tasche. Deutschland schickt vier Bundesligisten ins Rennen: Meister FC Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, DFB-Pokalsieger RB Leipzig und den Debütanten Union Berlin. Die Qualifikation muss dabei keine deutsche Mannschaft durchlaufen.

© getty Der FC Bayern München könnte erneut eine Hammergruppe zugelost bekommen.

Zahlreiche Teams anderer Ligen genießen diesen Vorteil jedoch nicht und müssen über die Qualifikation den Weg zur Champions League finden. Die Quali geht am 27. Juni 2023 los und endet mit den letzten Playoff-Rückspielen am 30. August. Erst danach kann die Auslosung für die Gruppenphase über die Bühne gehen, sie ist für den 31. August terminiert.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Lostöpfe und Mannschaften

Als Voraussetzung für die Auslosung müssen zuerst vier gleich große Lostöpfe gebildet werden, wobei Lostopf 1 die stärksten Klubs beinhaltet und die Vereine der darauffolgenden Töpfe, zumindest auf Papier, im Vergleich schwächer sind.

Im ersten Topf befinden sich die Meister der sechs Topligen: Manchester City (England), FC Barcelona (Spanien), SSC Neapel (Italien), FC Bayern München (Deutschland), Paris Saint-Germain (Frankreich) und Benfica Lissabon (Portugal) sowie der Europa-League-Sieger FC Sevilla. Der achte Platz ist entweder für Inter Mailand, sollten die Nerazzurri ManCity im diesjährigen Finale bezwingen, oder Feyenoord Rotterdam (niederländischer Meister) reserviert.

Die anderen Töpfe werden mithilfe des UEFA-Koeffizienten gebildet. Der BVB und RB Leipzig sind in Topf 2, Union Berlin in Topf 4.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Der aktuelle Stand bei den Lostöpfen

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid FC Salzburg Real Sociedad FC Sevilla Manchester United AC Milan Celtic Glasgow FC Barcelona Borussia Dortmund Lazio Rom Newcastle United SSC Neapel Atlético Madrid Roter Stern Belgrad Union Berlin FC Bayern München RB Leipzig Schachtjor Donezk RC Lens Paris Saint-Germain FC Porto Dinamo Zagreb* FC Kopenhagen* Benfica Lissabon Arsenal Glasgow Rangers* Young Boys Bern* Feyenoord Rotterdam/Inter Mailand Inter Mailand/Schachtjor Donezk Sporting Braga* Galatasaray Istanbul*

* Mannschaften, die so anhand des aktuellen UEFA-Koeffizienten verteilt werden würden, jedoch noch nicht die Qualifikation für die Gruppenphase erfolgreich überstanden haben.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Modus

Bei der Ziehung werden insgesamt acht Gruppen zu je vier Mannschaften gebildet. Eine Gruppe besteht dabei aus je einer Mannschaft aus jedem Topf. Der FC Bayern könnte somit theoretisch in einer Gruppe mit Real Madrid (Topf 2), der AC Milan (Topf 3) und Newcastle United (Topf 4) landen. Nicht jedoch mit dem BVB, Leipzig oder Union Berlin, da Mannschaften aus demselben Verband nicht einander zugelost werden können. Dies wird erst ab dem Viertelfinale möglich gemacht.

Nachdem dann die acht Vierer-Gruppen feststehen, werden, wie üblich, sechs Spieltage in der Gruppenphase bestritten, ehe dann die Gruppenersten und -zweiten ins Achtelfinale ziehen. Die Gruppendritten steigen in die Europa League ab.

In der K.o.-Phase werden dann pro Runde, außer im Finale, ein Hin- und ein Rückspiel bestritten. Bei Unentschieden nach 180 Minuten entscheidet zuerst die Verlängerung, dann ein Elfmeterschießen über Weiterkommen oder nicht.

© getty Das Wembley Stadium ist Austragungsort des Champions-League-Finals 2024.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Termine