Champions League, Qualifikation: Datum, Termine, Spiele, Teams und Übertragung der CL-Quali

Am 31. August startet die kommende Champions-League-Saison mit der Gruppenphase. Zuvor findet die Qualifikation für die Champions League statt, bei der die sechs verbliebenen Tickets für die Gruppenphase vergeben werden. Alle Informationen zu der Champions-League-Qualifikation und wo die Spiele live im TV und Livestream übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Die Champions-League-Saison 2023/24 startet offiziell im Juni dieses Jahres mit der Qualifikation. In der Qualifikation kämpfen die Mannschaften der kleineren europäischen Verbände um ein Ticket für die Gruppenphase der Königsklasse.

Champions League, Qualifikation: Datum, Termine, Spiele

Die Qualifikation für die Champions League startet am 27. Juni mit den Halbfinalpartien in der Vorrunde. Die vier nationalen Meister aus Montenegro, Island, San Marino und Andorra kämpfen dort um das letzte Ticket für die 1. Qualifikationsrunde. In der ersten Quali-Runde treten insgesamt 30 Mannschaften an. Die Hinspiele sind für den 11./12. Juli terminiert, die Rückspiele starten eine Woche später.

Anschließend finden für die verbleibenden Teams die 2. Quali-Runde (Hinspiel: 25./26. Juli, Rückspiel: 1./2. August) sowie die 3. Qualifikationsrunde am 8./9. und am 15. August statt. Die abschließenden Playoffs starten am 22./23. und 28./29. August.

Für einige Teams beginnt die Champions-League-Qualifikation erst in den späteren Runden. Je nach Klub-Koeffizient der UEFA-Fünfjahreswertung greifen höher platzierte Teams erst in den späteren Runden der Qualifikation ein. So gehen PSV Eindhoven oder Olympique Marseille erst in der 3. Qualifikationsrunde an den Start. Für den BSC Young Boys Bern, den amtierenden Schweizer Meister, startet die Qualifikation erst in den Playoffs.

Champions League, Qualifikation: Die Teams im Überblick

Team Land FK Budućnost Podgorica Montenegro Breiðablik Kópavogur Island SP Tre Penne San Marino Atlètic Club d'Escaldes Andorra Lincoln Red Imps FC Gibraltar KÍ Klaksvík Färöer FC Dinamo Tiflis Georgien Raków Częstochowa Polen FK Partizani Tirana Albanien BK Häcken Schweden Farul Constanța Rumänien Valmiera FC Lettland KF Ballkani Kosovo Larne FC Nordirland FC Urartu Jerewan Armenien Ħamrun Spartans Malta Swift Hesperingen Luxemburg FC Struga Nordmazedonien Aris Limassol Zypern Servette Genf Schweiz Panathinaikos Athen Griechenland Sparta Prag Tschechien AEK Athen Griechenland SK Sturm Graz Österreich FK TSC Serbien Royal Antwerpen Belgien

Champions League, Qualifikation: Gesetzt 1. Qualifikationsrunde

Team Land Ferencváros Budapest Ungarn Qarabağ Ağdam Aserbaidschan ŠK Slovan Bratislava Slowakei Ludogorez Rasgrad Bulgarien Sheriff Tiraspol Moldau BATE Baryssau Belarus FK Astana Kasachstan Maccabi Haifa Israel FK Žalgiris Vilnius Litauen HJK Helsinki Finnland FC Flora Tallinn Estland Shamrock Rovers Irland The New Saints FC Wales NK Olimpija Ljubljana Slowenien ŠK Zrinjski Mostar Bosnien und Herzegowina

Champions League, Qualifikation: Gesetzt 2. Qualifikationsrunde

Team Land Dinamo Zagreb Kroatien FC Kopenhagen Dänemark Galatasaray Istanbul Türkei Molde FK Norwegen KRC Genk Belgien SK Dnipro-1 Ukraine

Champions League, Qualifikation: Gesetzt 3. Qualifikationsrunde

Team Land Glasgow Rangers Schottland Sporting Braga Portugal PSV Eindhoven Niederlande Olympique Marseille Frankreich

Champions League, Qualifikation: Gesetzt Playoffs

Team Land BSC Young Boys Schweiz

Champions League, Qualifikation: Übertragung im TV und Livestream

Im vergangenen Jahr zeigte DAZN die Qualifikation für die Champions League live und in voller Länge im TV und Livestream. DAZN startete mit der Übertragung der Quali in den Playoffs. Die Übertragung der Qualifikationsspiele ist noch nicht offiziell bestätigt, aber auch in diesem Jahr dürfte der Pay-TV-Sender die Spiele exklusiv im TV und Livestream zeigen.

Champions League, Qualifikation: Der Zeitplan im Überblick