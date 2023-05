Real Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Madrid empfängt Manchester City zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fußballfans aus aller Welt dürfen sich auf ein Spektakel freuen! In der Champions League bestreiten am heutigen Dienstag, den 9. Mai, nämlich der Titelverteidiger Real Madrid und die wohl formstärkste Mannschaft Europas Manchester City ihr Hinspiel im Halbfinale des Turniers. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Erst am vergangenen Wochenende sicherte sich Real Madrid den ersten Titel der Saison 2022/23. Im Finale der Copa del Rey bezwangen die Madrilenen den CA Osasuna mit 2:1. City ist jedoch ein ganz anderes Kaliber, das Team von Pep Guardiola musste sich zuletzt Anfang Februar in einem Pflichtspiel geschlagen geben (0:1 gegen Tottenham Hotspur).

Die beiden Mannschaften kennen sich sehr gut, da sie in der vergangenen Spielzeit bereits in der K.o.-Phase der Königsklasse aufeinandertrafen. Im Viertelfinale behielt damals Real Madrid mit 6:5 nach Hin- und Rückspiel das bessere Ende für sich.

Im zweiten Halbfinale stehen sich morgen die Mailänder Klubs AC Milan und Inter Mailand gegenüber.

© getty Auf dem Weg zum Henkelpott warf Real Madrid in der vergangenen Saison Manchester City aus dem Wettbewerb.

Real Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN übernimmt zwar den Großteil der Champions-League-Spiele, was das Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City heute betrifft, ist jedoch Amazon Prime Video für die Übertragung verantwortlich. Amazon Prime Video zeigt pro Spieltag je ein Dienstagsspiel. Da Real vs. ManCity das einzige heutige Spiel ist, war die Auswahl schnell getroffen.

Wer den Anbieter nutzen möchte, braucht allerdings ein Abonnement, das in jedem Fall mit Kosten verbunden ist. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats fallen entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro jährlich an.

Das morgige Hinspiel zwischen Milan und Inter ist dann wieder bei DAZN zu sehen. Dies gilt auch für das Rückspiel zwischen Real und City in acht Tagen.

Real Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Die, die keine Möglichkeit haben, Amazon Prime Video, zu nutzen, können anderweitig beim Hinspiel-Kracher heute live mit dabei sein. Wir bei SPOX beschreiben das gesamte Spielgeschehen in einem Liveticker nämlich genauestens mit.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Hinspiels zwischen Real Madrid und Manchester City.

Real Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid vs. Manchester City

Real Madrid vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Halbfinale, Hinspiel

Halbfinale, Hinspiel Datum: 9. Mai 2023

9. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Santiago Bernabéu (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid) Übertragung: Amazon Prime Video

Champions League: Das Halbfinale im Überblick