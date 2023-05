Heute beginnt in der Champions League die Halbfinalrunde. Wir zeigen Euch, wer die Königsklasse live im TV und Livestream zeigt / überträgt - DAZN oder Amazon Prime.

Lediglich vier Mannschaften sind noch im Rennen um das prestigeträchtigste Turnier, die eine Fußballmannschaft in Europa gewinnen kann - die Champions League. Dabei handelt es sich um den Titelverteidiger Real Madrid, um den englischen Meister Manchester City, den italienischen Meister AC Milan und um Inter Mailand.

Am heutigen Dienstag, den 9. Mai, starten die ersten zwei Teams in die Halbfinalrunde. Real Madrid und ManCity bestreiten um 21 Uhr ihr Hinspiel im Madrider Estadio Santiago Bernabéu.

Real und Manchester City sind zwei Mannschaften, die sich noch aus der vergangenen Champions-League-Saison gut kennen, da sie damals im Viertelfinale gegeneinander spielten. Das spektakuläre Aufeinandertreffen entschieden die Königlichen erst in der Verlängerung des Rückspiels für sich. Insgesamt gewann Real mit 6:5.

Von den beiden Kontrahenten befindet sich allerdings City in etwas besserer Form - trotz des Madrider Finaltriumphes in der Copa del Rey gegen den CA Osasuna am vergangenen Samstag. In der Liga läuft es für Madrid nämlich nicht so gut, mittlerweile hat man sogar Platz zwei am Stadtrivalen Atlético Madrid verloren, während City in England das Zepter wieder fest in der Hand hält.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

In Deutschland teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte an der Champions League. Den Großteil der Spiele überträgt DAZN, dienstags übernimmt Amazon Prime jedoch jedes Mal ein Spiel.

Da heute Dienstag ist und nur ein Spiel stattfindet, erübrigt sich auch die Frage nach der Übertragung. Amazon Prime bietet das Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City an. Im Umkehrschluss kümmert sich DAZN um das morgige Mailänder Duell zwischen der AC Milan und Inter Mailand.

Wer auf Amazon Prime Real gegen City verfolgen möchte, kann dies nicht ohne ein Abonnement tun. Für dieses müssen entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr hingeblättert werden. In beiden Fällen wird zuerst ein kostenloser Probemonat angeboten.

Bei den Rückspielen in einer Woche dreht sich die Situation dann um: Amazon Prime zeigt das Rückspiel zwischen Milan und Inter, während DAZN das Mittwochsspiel zwischen Real Madrid und Manchester City überträgt.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Das Hinspiel im Liveticker

Ihr habt kein Prime-Abo, wollt jedoch unbedingt live mit dabei sein, wenn die Madrilenen und die Citizens zum ersten Mal im Halbfinale aufeinanderprallen? Dann hat SPOX mit seinem Liveticker die optimale Lösung für Euch. Tore, Elfmeter, Rote Karten, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Hinspiels zwischen Real Madrid und Manchester City.

