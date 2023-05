AC Milan vs. Inter Mailand, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die AC Milan und Inter Mailand sorgen heute in der Champions League für ein Spektakel, wenn sich die beiden Rivalen zum Halbfinal-Hinspiel begegnen. SPOX verrät, wie Ihr das Derby live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Derby della Madonnina - das gab es in der Champions League zuletzt vor 18 Jahren. Nun ist es wieder so weit. Die AC Milan und der Stadtrivale Inter Mailand treffen am heutigen Mittwoch, den 10. Mai, zum ersten von zwei Halbfinalspielen aufeinander. Das Hinspiel wird um 21 Uhr angepfiffen und logischerweise im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion, der Spielstätte beider Vereine, ausgetragen.

Die Rivalen kennen sich also besonders gut, in der Serie A standen sie sich in der laufenden Saison bereits zweimal gegenüber. Das Spiel in der Hinrunde endete mit 3:2 zugunsten des amtierenden Meisters Milan, während Inter das Rückrundenduell mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

In der Tabelle sieht es ebenfalls ausgeglichen aus. Die Rossoneri liegen nach 34 Spieltagen auf Rang vier, Inter ist direkt dahinter.

AC Milan vs. Inter Mailand, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungssituation im Halbfinale der Champions League sieht folgendermaßen aus: Amazon Prime überträgt die Dienstagsspiele, während DAZN sich um die Partien am Mittwoch kümmert. Beim gestrigen Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City war demnach Amazon Prime der richtige Ansprechpartner, beim heutigen Mailänder Stadtderby ist es DAZN, das die Begegnung von Anfang bis Ende überträgt.

Vorberichte zum Spiel gibt es bereits ab 20.15 Uhr zu sehen und hören. Moderator dabei ist Tobi Wahnschaffe, Reporterin ist Laura Wontorra. Augenblicke vor dem Anpfiff übernimmt dann Marco Hagemann, der als Kommentator fungiert. Als Experten für die Partie wurden Sandro Wagner und Seb Kneißl ausgewählt.

Wer das Spektakel bei DAZN schauen möchte, kann dies nicht ohne ein gültiges Abonnement machen. Insgesamt gibt es drei Abopakete, die zur Auswahl stehen und sich nicht nur in Sachen Preis, sondern auch im Angebot unterscheiden: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Von den drei Paketen ermöglicht einzig die Unlimited-Version Zugang auf alles, was DAZN zu bieten hat. Weiters bietet auch die etwas billigere Standard-Version die Champions League an. Einzig mit DAZN World könnt Ihr heute nicht mit dabei sein.

AC Milan vs. Inter Mailand, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet all jenen, die mit DAZN nichts anfangen können, die perfekte Alternative an, um beim Mailänder Duell live mit dabei sein zu können. Wir tickern das Hinspiel heute nämlich live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen der AC Milan und Inter Mailand.

© getty Die AC Milan ließ dem Rivalen im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2004/05 keine Chance (5:0 nach Hin- und Rückspiel.)

AC Milan vs. Inter Mailand, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: AC Milan vs. Inter Mailand

AC Milan vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Halbfinale, Hinspiel

Halbfinale, Hinspiel Datum: 10. Mai 2023

10. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand) Übertragung: DAZN

Champions League: Das Halbfinale im Überblick