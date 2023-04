Thomas Tuchel gibt heute gegen Manchester City sein Champions-League-Debüt als Trainer des FC Bayern München. Der Wettbewerb ist jedoch keinesfalls Neuland für ihn. SPOX zeigt Euch, wie oft der Krumbacher die Champions League gewonnen hat.

Bereits in seinem vierten Spiel als Trainer des FC Bayern München hat Thomas Tuchel eine Mammutaufgabe vor sich. Der 49-Jährige feiert am heutigen Dienstag, den 11. April, im Rahmen des Champions-League-Viertelfinals sein Champions-League-Debüt an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters - und trifft mit seiner Mannschaft im Etihad Stadium um 21 Uhr auf Manchester City, das vom ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola trainiert wird.

Während Tuchel also sein erstes Champions-League-Spiel als Coach der Bayern absolviert, ist es bei weitem nicht sein allgemein erstes Spiel in der Königsklasse. Bereits als Trainer von Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea war er im prestigeträchtigsten Wettbewerb auf Vereinsebene im Einsatz.

Hat er das Turnier auch schon einmal gewonnen? Wenn ja, wie oft? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

© getty Thomas Tuchel gewann mit dem FC Chelsea die Champions League.

Wie oft hat Thomas Tuchel die Champions League gewonnen?

Ja, Thomas Tuchel hat die Champions League schon mal in seiner Trainerkarriere gewonnen. Dies gelang ihm in der Saison 2020/21, als er beim FC Chelsea für die Vereinslegende Frank Lampard den Job übernahm. Auf dem Weg ins Finale warf das von ihm trainierte Team Atletico Madrid, den FC Porto und Real Madrid aus dem Wettbewerb. Im Finale sicherte sich Tuchels Mannschaft dank des 1:0-Siegtreffers von Kai Havertz ausgerechnet gegen Manchester City, die Mannschaft, die ihm auch heute bei seinem Bayern-Debüt in der Champions League gegenübersteht, den Titel.

Der Erfolgslauf von 2021/21 bescherte ihm seinen bislang einzigen Henkelpott, mit PSG ist er davor jedoch einmal besonders knapp vorbeigeschrammt. In der Saison 2019/20 war erst im Finale gegen den FC Bayern Schluss.

Mit dem BVB schaffte Tuchel es 2016/17 bis ins Viertelfinale, wo an Kylian Mbappé und der AS Monaco kein Vorbeikommen war.

© getty Mit PSG scheiterte Thomas Tuchel im Champions-League-Finale am FC Bayern.

Thomas Tuchel: Seine Stationen und Erfolge als Trainer

Tuchel begann seine Profikarriere im Jahr 2009 beim FSV Mainz 05, seiner bislang längsten Station. Seine erste Trophäe gewann er jedoch mit dem BVB, als er in seinem letzten Spiel für die Schwarz-Gelben 2017 den DFB-Pokal in die Höhe stemmte.

Als erfolgreich kann auch seine Zeit bei PSG bezeichnet werden. Dort wurde er französischer Meister, Pokalsieger, Ligapokalsieger und Superpokalsieger. Erst als Trainer des FC Chelsea wurde er dann später für die hervorragende Saison 2021/22 als Weltclubtrainer des Jahres ausgezeichnet.