Pep Guardiola zählt seit Jahren schon zu den besten Trainern der Welt - auch aufgrund seiner Erfolge in der Champions League. SPOX zeigt Euch, wie oft der Katalane die Königsklasse gewinnen konnte.

Wenn es um die Liste der aktuell besten Trainer der Welt geht, darf ein Name auf keinen Fall fehlen - Pep Guardiola. Als Trainer des FC Barcelona ließ er mit Superstars wie Lionel Messi, Xavi und Andrés Iniesta vor mehr als einem Jahrzehnt einen attraktiven Fußball spielen, der heute noch seinesgleichen sucht.

Auf die Zeit in Barcelona folgten drei Jahre beim FC Bayern München. Seit 2016 ist der Katalane nun der Mann an der Seitenlinie von Manchester City, das am heutigen Dienstag, den 11. April, im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ausgerechnet gegen Bayern München spielt. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub feiert Guardiola um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

Egal, wo der 52-Jährige angestellt war, er brachte stets Erfolge mit. Auch den Champions-League-Thron, den prestigeträchtigsten Wettbewerb, den ein Verein gewinnen kann, konnte er mit seiner Mannschaft erklimmen.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie oft Pep Guardiola die Champions League gewonnen hat.

© getty Pep Guardiola hat zwei Champions-League-Trophäen im Schrank.

Wie oft hat Pep Guardiola die Champions League gewonnen?

Pep Guardiola darf zwei Champions-League-Titel sein Eigen nennen. Beide Male gelang Ihm dieser Riesenerfolg mit dem FC Barcelona, wo 2008 seine Karriere als Trainer so richtig startete. Direkt in seiner ersten Saison bezwang seine Mannschaft im Finale Manchester United mit 2:0. Zwei Jahre später, im Finale von 2010, sicherte sich Guardiola seinen zweiten Henkelpott. Erneut hieß der Finalgegner Manchester United, das Endergebnis zeigte ein 3:1 zugunsten von Barça. Für diese beiden extrem erfolgreichen Jahre erhielt Guardiola zwei individuelle Preise für den Weltclubtrainer des Jahres.

Seit dem Ende seiner Zeit in Barcelona, 2012, konnte er jedoch nicht mehr an seine Champions-League-Leistungen anknüpfen. In den drei Saisonen an der Isar scheiterten seine Münchner stets im Halbfinale, auch mit Manchester City blieb der ganz große Erfolg aus. Allerdings war er 2021 nah dran, im Finale mussten sich seine Citizens jedoch dem FC Chelsea und Thomas Tuchel geschlagen geben.

Pep Guardiola: Seine Karriere in Zahlen