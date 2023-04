Aktuell liegt in der Champions League das Viertelfinale im Fokus. Danach geht es allerdings mit dem Halbfinale weiter. Datum, Termine, Auslosung - bei uns bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur Runde der letzten Vier geliefert.

In der Champions League geht es heute so richtig zur Sache, wenn die ersten Viertelfinal-Hinspiele bestritten werden. Um 21 Uhr empfängt Benfica Lissabon den italienischen Topklub Inter Mailand, parallel dazu treffen im Etihad Stadium Manchester City und der FC Bayern München aufeinander.

Morgen folgen die verbliebenen Hinspiele: Real Madrid kriegt es mit dem FC Chelsea zu tun, die AC Milan steht im rein italienischen Duell der SSC Neapel gegenüber. In einer Woche (am 18. und am 19.) steigt dann die Rückrunde.

Champions League: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft Hin- oder Rückspiel Di., 11.4. 21 Uhr Benfica Lissabon -:- Inter Mailand Hinspiel Di., 11.4. 21 Uhr Manchester City -:- FC Bayern München Hinspiel Mi., 12.4. 21 Uhr Real Madrid -:- FC Chelsea Hinspiel Mi., 12.4. 21 Uhr AC Milan -:- SSC Neapel Hinspiel Di., 18.4. 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid Rückspiel Di., 18.4. 21 Uhr SSC Neapel -:- AC Milan Rückspiel Mi., 19.4. 21 Uhr Inter Mailand -:- Benfica Lissabon Rückspiel Mi., 19.4. 21 Uhr FC Bayern München -:- Manchester City Rückspiel

© getty Am 10. Mai geht das Halbfinale der Champions League los.

Wann ist das Halbfinale der Champions League? Datum, Termine, Auslosung

Sobald das Viertelfinale vorüber ist, müssen die Fußballfans daraufhin nicht lange warten, bis es mit dem Halbfinale weitergeht. Die Hinspiele finden nämlich bereits am Mittwoch, den 10. Mai, statt. Exakt eine Woche später stehen die Rückspiele an.

Einer Auslosung bedarf es nicht mehr, da während der Viertelfinalziehung bereits über den weiteren Ablauf bestimmt wurde. So steht beispielsweise bereits fest: Sollte sich der FC Bayern in zwei Spielen gegen Manchester City durchsetzen können, geht es entweder gegen Real Madrid oder den FC Chelsea weiter. Außerdem ist bereits bekannt, dass der FC Bayern mit einem Auswärtsspiel ins Halbfinale starten würde.

In den vergangenen Spielzeiten kam es öfter mal zum Aufeinandertreffen mit Real und mit Chelsea. Positiver sieht dabei wohl die Bilanz gegen die Blues aus: 2020 warf man sie in der Sextuple-Saison mit 7:1 nach Hin- und Rückspiel aus dem Turnier.

Real Madrid hat sich aber langsam schon zu einem Angstgegner der Bayern entwickelt: Der deutsche Rekordmeister scheiterte nämlich in den Saisons 2013/14 (Halbfinale), 2016/17 (Viertelfinale) und 2019/20 (Halbfinale) an den Madrilenen.

Wann ist das Halbfinale der Champions League? Datum und Termine