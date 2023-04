Real Madrid vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Madrid und der FC Chelsea bestreiten heute ihr Viertelfinal-Hinspiel im Rahmen der Champions League. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Einen Tag nach dem Sieg/der Niederlage des FC Bayern München gegen Manchester City wird die zweite Hälfte der Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League absolviert. Am heutigen Mittwoch, den 12. April, sind vier der besten Mannschaften Europas im Einsatz, eines der beiden Spiele bestreiten Real Madrid und der FC Chelsea. Im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid ertönt dafür um 21 Uhr der Pfiff zum Anstoß.

Beide Mannschaften liefern in ihren jeweiligen Ligen keine Bestleistungen ab. Für den amtierenden Champions-League-Sieger aus Spanien ist mit der 2:3-Niederlage gegen den FC Villarreal am vergangenen Wochenende die Meisterschaft wohl endgültig gelaufen.

Chelsea spielt überhaupt eine schwache Saison, Frank Lampards Rückkehr an die Seitenlinie am Samstag brachte auch keine Wende, aktuell verweilt man auf einem katastrophalen 11. Platz.

Es ist nicht lange her, dass sich Real Madrid und Chelsea in der Königsklasse gegenüberstanden. Erst in der vergangenen Spielzeit trafen sie in derselben Runde aufeinander. Die Madrilenen brauchten am Ende eine Verlängerung im Rückspiel, um sich das Halbfinalticket zu sichern (5:4 nach Hin- und Rückspiel).

© getty Real Madrid trifft im zweiten Jahr in Folge auf den FC Chelsea im Viertelfinale der Champions League.

Real Madrid vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Weil die Mittwochsspiele der Champions League einzig und allein bei DAZN zu sehen sind, ist der Streamingdienst die richtige Anlaufstelle, um das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Chelsea live und in voller Länge zu verfolgen. Aus demselben Grund wird auch das Parallelspiel zwischen der AC Milan und der SSC Neapel bei DAZN angeboten. Beide Partien werden zusätzlich in eine Konferenz gepresst, die ebenfalls bei DAZN gezeigt wird.

Was das Einzelspiel zwischen Real Madrid und Chelsea betrifft, geht die Übertragung dafür um 20.15 Uhr los. Eingesetzt wird dabei folgendes Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Daniel Herzog

Kostenlos ist der Zugriff auf DAZN allerdings nicht, vielmehr wird ein Abonnement benötigt.

Real Madrid vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet zu jedem Champions-League-Spiel einen Liveticker zum Mitlesen an. Dies ist auch heute der Fall, wenn Real die Blues aus London empfängt. Auch das Parallelspiel zwischen Milan und Neapel haben wir im Angebot.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen der AC Milan und der SSC Neapel.



Real Madrid vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid vs. FC Chelsea

Real Madrid vs. FC Chelsea Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Viertelfinale, Hinspiel

Viertelfinale, Hinspiel Datum: 12.4.2023

12.4.2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Santiago Bernabéu (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

