Manchester City vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist heute in der Champions League bei Manchester City zu Gast. Wo Ihr das Viertelfinal-Hinspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Champions League: Manchester City vs. FC Bayern München - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Es ist das Kracher-Duell im Viertelfinale der Champions League! Manchester City und der FC Bayern München spielen in zwei Partien um den Einzug ins Halbfinale. Teil eins des Spektakels steigt am heutigen Dienstag, 11. April, im Etihad Stadium. In der Heimarena von Manchester City rollt der Ball ab 21 Uhr.

Der FC Bayern setzte sich im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain durch. Manchester City schaltete mit RB Leipzig einen Bundesligisten aus.

Nach dem Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg steht der FC Bayern jetzt unter besonderem Druck, sollen jetzt doch noch mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel zwei Titel in dieser Saison geholt werden.

City-Trainer Pep Guardiola, der Spanier arbeitete von 2013 bis 2016 erfolgreich beim FC Bayern, strebt mit seinem Team aber ebenfalls den Königsklassentitel an. Ein spezielles Spiel steht für João Cancelo an. Der Portugiese ist noch bis Saisonende von den Skyblues an den FC Bayern ausgeliehen.

© getty Joao Cancelo ist von Manchester City an den FC Bayern ausgeliehen.

Manchester City vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Der Großteil der CL-Spiele in dieser Saison kann live bei DAZN verfolgt werden, das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München bei Manchester City heute aber nicht. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie liegen nämlich bei einem anderen Anbieter: Amazon Prime.

Um sich Manchester City vs. FC Bayern München heute via Amazon Prime Video live ansehen zu können, bedarf es einer Prime-Mitgliedschaft. Diese kostet im Monatsabo 8,99 Euro, ein Jahresabo kann zum Preis von 89,99 Euro abgeschlossen. Neukunden können sich das Spiel heute nach Abschluss eines 30-tägigen Probemonats sogar kostenlos ansehen.

Der Livestream kann auf jedem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs, über die App Amazon Prime Video auf einem Smart-TV und über die Website von Amazon Prime Video auf einem PC oder Notebook abgerufen werden.

Die Übertragung beginnt heute um 20 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experten: Josephine Henning, Matthias Sammer, Mario Gomez

Manchester City vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer Manchester City vs. FC Bayern München heute nicht live via Amazon Prime Video verfolgen kann, dem empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX. Wir berichten von der Partie so, als wärt Ihr selbst im Stadion dabei!

Hier geht's zum Liveticker Manchester City - FC Bayern München.

Manchester City vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : Manchester City vs. FC Bayern München

: Manchester City vs. FC Bayern München Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Viertelfinale, Hinspiel

: Viertelfinale, Hinspiel Ort : Etihad Stadium, Manchester

: Etihad Stadium, Manchester Datum: 11. April 2023

11. April 2023 Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Liveticker: SPOX

© getty Pep Guardiola gewann mit dem FC Bayern dreimal die deutsche Meisterschaft.

Champions League: Die Viertelfinal-Hinspiele im Überblick