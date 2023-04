Welcher Schiedsrichter leitet heute das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Manchester City und dem FC Bayern München? SPOX hat die Antwort.

Am heutigen Dienstag (11. April) wird die Viertelfinalrunde der Champions League mit zwei Hinspielen eröffnet. Für Fußballdeutschland ist dabei vor allem das Duell zwischen Manchester City und dem FC Bayern München interessant, das um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen wird.

Es ist ein Duell zweier Meister, die in ihren nationalen Ligen nicht so dominant sind wie in den vergangenen Jahren. City jagt weiterhin Tabellenführer Arsenal, das mit dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Liverpool am vergangenen Wochenende wichtige Punkte liegen ließ. Die Münchner hingegen führen die Tabelle der Bundesliga an, allerdings beträgt der Vorsprung auf Borussia Dortmund nur zwei Zähler.

Die Bilanz bei Spielen der beiden europäischen Topklubs in der Königsklasse ist ausgeglichen: ManCity gewann drei Spiele, der FCB gewann Spiele. Unentschieden gab es bislang noch keines.

Im Folgenden gibt es die Infos zum Schiedsrichter, der die heutige Partie leiten wird.

© getty Jesús Gil Manzano pfeift das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und dem FC Bayern München.

Manchester City vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Viertelfinale der Champions League?

Beim Schiedsrichter für das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Bayern München handelt es sich heute um den Spanier Jesús Gil Manzano, der seit 2014 als FIFA-Schiedsrichter fungiert. Der 39-Jährige war in der laufenden Spielzeit bereits für vier Champions-League-Partien zuständig - für drei Gruppen- und ein Achtelfinalspiel. Zwei davon waren Spiele mit deutscher Beteiligung.

Gil Manzano stand etwa beim Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille am 26. Oktober auf dem Platz, auch für das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea war der Mann aus Don Benito verantwortlich.

Den Großteil seiner Einsätze hat er in der spanischen Primera Division. Im Spiel zwischen UD Alméria und dem FC Sevilla verteilte der Spanier am 27. August ganze 13 Gelbe Karten.

Manchester City vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Viertelfinale der Champions League? Übertragung im TV und Livestream

Amazon Prime zeigt die Partie heute live und in voller Länge. Dafür wird ein Abonnement benötigt, das entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr kostet.

Das Parallelspiel zwischen Benfica Lissabon und Inter Mailand ist bei DAZN zu sehen. Dasselbe gilt auch für die morgigen Viertelfinal-Hinspiele.

Manchester City vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Viertelfinale der Champions League? Spiel im Liveticker

Wer kein Prime-Abo hat, muss trotzdem nicht auf das Spektakel heute verzichten. Denn: SPOX bietet zum Duell einen Liveticker an, mit dem Ihr die wichtigsten Spielereignisse live verfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Manchester City vs. FC Bayern München.

© getty Joao Cancelo trifft heute auf seinen Ex-Klub.

Manchester City vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Viertelfinale der Champions League? Wichtigste Infos

Begegnung : Manchester City vs. FC Bayern München

: Manchester City vs. FC Bayern München Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Viertelfinale, Hinspiel

: Viertelfinale, Hinspiel Ort : Etihad Stadium, Manchester

: Etihad Stadium, Manchester Datum: 11. April 2023

11. April 2023 Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Liveticker: SPOX

