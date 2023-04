Das Duell FC Bayern gegen Manchester City geht heute in die zweite Runde. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles über den Schiedsrichter des Rückspiels.

Nach dem Hinspiel im Champions League-Viertelfinale gegen Manchester City stehen die Münchener mit dem Rücken zur Wand. Im kommenden Spiel muss das Team von Trainer Thomas Tuchel einen Drei-Tore-Rückstand wettmachen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Vor einigen Wochen wurde Bayern-Urgestein Thomas Müller im Interview gefragt, was es brauche, die Königsklasse zu gewinnen. Als einen von mehreren Punkten nannte er das Quäntchen Glück, dass die wichtigen 50:50-Entscheidungen des Schiedsrichters zugunsten der eigenen Mannschaft ausfallen.

Angesichts des Rückstandes des Rekordmeisters bedarf es am Mittwoch wohl einer ganzen Wagenladung dieses Glücks respektive eines gutmütigen Schiedsrichters. Alle Infos zum Unparteiischen beim Spiel FC Bayern München vs. Manchester City gibt's in diesem Artikel.

FC Bayern München vs. Manchester City, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League?

Die Leitung des Champions League-Krachers wird der Franzose Clément Turpin übernehmen, wie die UEFA am Montag mitteilte. Der 40-Jährige ist schon seit vielen Jahren auf der internationalen Bühne unterwegs und dürfte beiden Mannschaften kein Unbekannter sein.

Bereits sieben Mal war der 40-Jährige für Spiele des FC Bayern eingeteilt - kein einziges davon ging aus Münchener Sicht verloren. Die Bilanz: Fünf Siege, zwei Unentschieden. Unter anderem war Turpin für die Spielleitung beim legendären 7:2-Sieg über Tottenham (Oktober 2019) eingeteilt, auch das 7:1 gegen Salzburg (März 2022) geschah unter seiner Aufsicht.

Ein gutes Omen also, sollte man meinen. Aber dem ist nicht unbedingt so. Denn auch die Skyblues ihrerseits haben nur gute Erinnerungen an Turpin. Genau zweimal war der Mann aus Montceau-les-Mines für Spiele der Citizens eingeteilt, beide Male ausgerechnet gegen deutsche Mannschaften, beide Male ausgerechnet bei Siegen. Schalke 04 ging 2019 mit 0:7 baden, Gladbach drei Jahre zuvor mit 1:2.

© imago images Clément Turpin ist für sein ruhiges Gemüt bekannt.

FC Bayern München vs. Manchester City, Schiedsrichter: Statistiken von Clément Turpin

Neben den unten aufgeführten verzeichnete Turpin unter anderem auch Einsätze bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022, der FIFA Klub-WM, den Olympischen Spielen sowie der Europameisterschaft 2020.

Wettbewerb Einsätze Gelbe Karten Rote Karten Gelb/Rote Karten Elfmeter Ligue 1 260 822 51 20 85 Ligue 2 50 160 6 8 10 Champions League 41 142 8 6 10 Coupe de France 38 108 5 2 17 Europa League 27 111 9 2 8

FC Bayern München vs. Manchester City, Schiedsrichter: Clément Turpin im Steckbrief

Name: Clément Turpin

Clément Turpin Alter: 40 Jahre (16. Mai 1982)

40 Jahre (16. Mai 1982) Größe: 1,76 m

1,76 m Nationalität: Frankreich

Frankreich Schiedsrichter seit: 2005

2005 FIFA-Schiedsrichter seit: 2010

