FC Bayern München vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League

Nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City braucht der FC Bayern München ein mittelschweres Wunder, um das wahrscheinliche Aus in der Champions League doch noch abzuwenden. Nur für eine Verlängerung muss das Team von Thomas Tuchel schon drei Tore aufholen. Wie soll das funktionieren und was plant Pep Guardiola? SPOX präsentiert die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams.

Von dem plötzlichen Trainerwechsel hat sich der FC Bayern sicherlich mehr erwartet, doch nach den ersten Wochen ist klar: Thomas Tuchel ist nicht der erhoffte Wunderheiler. Im DFB-Pokal scheiterten die Münchner am SC Freiburg, in der Liga trat der FCB gegen die TSG Hoffenheim nach zwei Siegen desolat auf und kam nicht über ein 1:1 hinaus und der CL-Titel ist nach der deutlichen Pleite in Manchester auch beinahe futsch. Tuchel muss sich für das Rückspiel also etwas überlegen, in Pep Guardiola hat er aber in Sachen Taktik den wohl schwersten Gegenspieler erwischt. Vor dem erneuten Duell am Mittwoch in der Allianz Arena (21 Uhr im Liveticker) zeigt SPOX, welche Spieler in der jeweiligen Startelf stehen könnten.

© getty FC Bayern München vs. Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen FCB: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo (Davies) - Kimmich, Musiala (Goretzka) - Coman, Müller, Sané - Choupo-Moting (Mané/Gnabry)

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo (Davies) - Kimmich, Musiala (Goretzka) - Coman, Müller, Sané - Choupo-Moting (Mané/Gnabry) ManCity: Ederson - Akanji, Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland An seiner zuletzt praktizierten Grundformation mit einer Viererkette wird Thomas Tuchel sehr wahrscheinlich nichts ändern, für ganz große Experimente in Sachen System bleibt schlichtweg zu wenig Zeit im Training. Am meisten Spielraum ergibt sich aus der Aufteilung im zentralen Mittelfeld. Es ist gut möglich, dass Tuchel den zuletzt schwachen Leon Goretzka auf die Bank setzt und einen weiteren Spieler mit Offensivdrang an Joshua Kimmichs Seite stellt. Eine weitere Alternative stellt ein Spieler dar, der auf dem Papier noch weiter von dieser Position entfernt ist. Außerdem ist noch offen, wer in der Sturmspitze spielt - dazu aber gleich mehr. Pep Guardiola wird hingegen den Teufel tun und seine Taktik umschmeißen. Erstens ist er in der Vergangenheit zu häufig damit auf die Nase gefallen und zweitens gibt es dafür auch keine Gründe. In seinem realtaktischen 3-2-4-1-System mit vier nominellen Innenverteidigern, in dem einer (meist Stones) in die Schaltzentrale vorrückt, haben sich die Skyblues in den vergangenen Wochen in einen regelrechten Rausch gespielt. Zuletzt gab es zehn Siege in Folge. Offensiv kommt derzeit zudem niemand an Jack Grealish, Bernardo Silva und vor allem Erling Haaland vorbei.

© getty FC Bayern München vs. Manchester City: Die Aufstellungen im Hinspiel ManCity: Ederson - Akanji, Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland

Ederson - Akanji, Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland FCB: Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Gnabry

© getty FC Bayern München - Tor Yann Sommer Auch wenn es zuletzt Diskussionen über die Körpergröße des Schweizers (1,83 Meter) gab und es nach den Gegentoren gegen Rodri im Hinspiel und Andrej Kramarić Kritik hagelte, wird er gegen City wieder das Tor hüten. Sommer hat in der Vergangenheit (vor allem in Gladbach) oft genug bewiesen, was er für ein herausragender Keeper auf der Linie und im Spiel mit dem Ball sein kann. Die einzige ernsthafte Alternative wäre Sven Ulreich. Manuel Neuer erholt sich derweil weiterhin von seinem Ski-Unfall.

© getty FC Bayern München - Abwehr Benjamin Pavard - Dayot Upamecano - Matthijs de Ligt - João Cancelo Trotz seines folgenschweren Patzers im Hinspiel ist Dayot Upamecano weiterhin gesetzt in der Innenverteidigung - alles andere wäre auch das falsche Signal in Richtung des 24-Jährigen. Über Matthijs de Ligt muss nicht mehr viel gesagt werden, er ist längst zum Abwehrchef aufgestiegen. Hinten rechts dürfte auch kein Weg an Benjamin Pavard vorbeiführen. Der Franzose spielt eine mehr als solide Saison und hat sich inzwischen auch zu einer echten Waffe vor dem gegnerischen Tor entwickelt. Durch seinen Treffer am Wochenende gegen Hoffenheim steht der ehemalige Stuttgarter bei sieben Saisontoren, zwei davon erzielte er in der Königsklasse. Offen bleibt lediglich, für wen sich Tuchel auf der linken Abwehrseite entscheidet. Zuletzt fiel die Wahl meist auf Alphonso Davies, doch so richtig überzeugen konnte der Kanadier in den vergangenen Spielen nicht. Er verfügt bekanntlich über einen enormen Offensivdrang und ein unglaubliches Tempo - zwei Argumente, die hinsichtlich des Drei-Tore-Rückstandes für ihn sprechen. Mit Cancelo hätte Tuchel jedoch einen zusätzlichen Mann auf dem Platz, der über reichlich Spielstärke verfügt. Besonders gegen Citys Gegenpressing wäre ein weiterer Aufbauspieler nützlich. Dazu kann der Portugiese butterweiche Flanken aus dem Halbraum schlagen, wie er auch schon vereinzelt im Bayern-Trikot zeigte. Allerdings könnten Cancelos Fähigkeiten auch an anderer Stelle benötigt werden ...

© getty FC Bayern München - Mittelfeld Joshua Kimmich - Jamal Musiala Sowohl das Hinspiel als auch der Auftritt gegen Hoffenheim haben gezeigt, dass Joshua Kimmich an der Seite von Leon Goretzka derzeit große Probleme hat, das Spiel zu dirigieren. Da seine Führungsqualitäten auf dem Platz gebraucht werden und sein Standing in der Mannschaft sowie im Verein ohnehin gewaltig sind, wird er aber auch im Rückspiel von Beginn an spielen. Anders verhält es sich bei Goretzka. Der ehemalige Schalker läuft seiner Form seit Wochen hinterher, weshalb ihn Tuchel aus der Startelf streichen könnte. Ersetzen könnte ihn der FCB-Coach durch Jamal Musiala, der Kimmich im Zentrum mit seiner Leichtigkeit unterstützen würde. In bestimmten Situationen könnte er zudem nach vorne wandern, um beispielsweise auf die Position von Thomas Müller zu rücken und diesem noch mehr seiner gefürchteten Ausflüge in die Spitze ermöglichen. Eine weitere Option wäre eine Positionsverschiebung von bereits angesprochenem Cancelo. Die Rolle als zentraler Mittelfeldspieler hatte er schon erfolgreich unter Guardiola bei City ausgefüllt. Mit seinen spielerischen Qualitäten könnte er Kimmich den Rücken freihalten, damit dieser im Aufbauspiel entlastet wird und er seinen geliebten Läufen nach vorne nachgehen kann, um Pässe in die Schnittstelle zu spielen oder einen seiner gefürchteten Chipbälle auszupacken.

© imago images FC Bayern München - Angriff Kinsgley Coman - Thomas Müller - Leroy Sané - Eric Maxim Choupo-Moting Das Fehlen von Thomas Müller in der Startelf im Hinspiel hatte Tuchel damit erklärt, dass er "schnelle Dribbler" und "wendige Spieler" haben wollte: "Ich liebe Thomas, aber das ist kein Thomas-Müller-Spiel." Für das Rückspiel ist es gut möglich, dass Tuchel seine Sicht ändert - schließlich hatte im Etihad Stadium in zahlreichen Situationen die Durchschlagskraft gefehlt. Sollte Musiala tatsächlich eine Linie weiter hinten starten, wäre eine Hereinnahme von Müller sehr wahrscheinlich. Darüber hinaus könnte er auch ganz vorne in der Spitze agieren. Allerdings nur, wenn für Eric Maxim Choupo-Moting (Kniegelenkprobleme) ein Einsatz in der Startelf noch zu früh käme. Am Dienstag konnte er das Abschlusstraining beschwerdefrei absolvieren, nun entscheidet sich am Mittwochvormittag, ob Choupo-Motings Knie eine Reaktion gezeigt hat oder er doch mit von der Partie sein kann. Im Hinspiel bekleidete Serge Gnabry die Neuner-Position, enttäuschte allerdings auf ganzer Linie. Auch gegen die TSG war keine wirkliche Leistungssteigerung zu erkennen. Ebenfalls eine Option wäre Sadio Mané, dessen Nominierung für die erste Elf nach dem Schlag ins Gesicht von Leroy Sané und der darauffolgenden Suspendierung für das Hoffenheim-Spiel sicherlich eine Überraschung wäre. Auf der anderen Seite könnte es von psychologischem Vorteil sein, wenn Mané beginnt. Der Senegalese wäre sozusagen in der Bringschuld. Außerdem kennt er sich mit denkwürdigen Abenden in der CL aus - 2019 zog er mit dem FC Liverpool ebenfalls nach einem 0:3 im Hinspiel durch einen 4:0-Sieg im Rückspiel gegen den FC Barcelona doch noch ins Endspiel ein. Ein Wunder mit Mané und Sané, der wahrscheinlich auf dem Flügel starten wird, wäre außerdem ein Märchen, das nur so zum viel zitierten FC Hollywood passt. Für die andere Flügelseite bleibt somit nur noch Kingsley Coman übrig. Der Franzose wuchs in der Vergangenheit schon häufiger in wichtigen Spielen mit dem FC Bayern über sich hinaus.

© getty FC Bayern München - Ersatzbank Berufen wir uns auf die oben aufgeführte Aufstellung, hätte Tuchel noch jede Menge hochklassige Optionen zur Verfügung. Allein für die Offensive könnten Gnabry, Mathys Tel und Choupo-Moting oder Mané von der Bank kommen. Dazu stünden Leon Goretzka und Ryan Gravenberch für das Mittelfeld bereit. In der Abwehr wären Noussair Mazraoui und Josip Stanisic sowie Defensiv-Allrounder Daley Blind eine Einwechsel-Option.

© getty Manchester City - Tor Ederson Zwar stand Ersatzkeeper Stefan Ortega in zwei unwichtigen Gruppenspielen auf dem Platz, seit dem Achtelfinale steht Ederson aber wieder zwischen den Pfosten von ManCity - und daran wird sich auch nichts im Rückspiel in München ändern.

© getty Manchester City - Abwehr Manuel Akanji - Ruben Dias - Nathan Aké Der ehemalige Dortmund Manuel Akanji ist längst zum unangefochtenen Stammspieler unter Pep Guardiola aufgestiegen, Kyle Walker und Aymeric Laporte müssen sich derweil mit einem Bankplatz zufriedengeben. Auch an Ruben Dias ist kein Vorbeikommen, dazu hat sich Nathan Aké einen dauerhaften Platz in der Startelf erspielt. Der Niederländer kann sowohl Linksverteidiger in einer Viererkette als auch als linker Part in der realtaktisch praktizierten Dreierkette spielen. Der vierte Verteidiger im Bunde, John Stones, erfüllt die Rolle, die nun auch Cancelo bei den Bayern einnehmen könnte.

© getty Manchester City - Mittelfeld John Stones - Rodri Stones stellt die perfekte Ergänzung von Rodri, einer der wichtigsten Bausteine von Guardiolas Mittelfeld, dar. Der Engländer rückt immer wieder an die Seite des Spaniers und dient als zusätzliche Absicherung vor der Abwehr. So ist es Rodri auch erlaubt, seine Vorderleute in Sachen Kreativität zu unterstützen. Im Hinspiel tauchte er sogar hin und wieder am gegnerischen Sechzehner auf und traf so sehenswert - mit seinem schwachen linken Fuß - zum zwischenzeitlichen 1:0.

© getty Manchester City - Angriff Bernardo Silva - Kevin De Bruyne - Ilkay Gündogan - Jack Grealish - Erling Haaland Citys derzeitiger Sturmlauf hängt auch mit Guardiolas aggressiven Spielweise in der Offensive zusammen. Der ehemalige FCB-Coach setzt auf gleich fünf Offensivspieler. Dabei bilden Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan das Kreativzentrum. Erster legt das Parkett für die Offensive, letzterer fungiert als Box-to-Box-Spieler, der auch immer wieder den Weg in den Strafraum sucht. Auf den Außen hat sich Jack Grealish inzwischen zu einer festen Größe entwickelt. Der Engländer war durch sein hohes Anlaufen auch dafür verantwortlich, dass die Bayern im Aufbau teilweise große Probleme hatten. Zudem erzwang er Upamecanos Patzer. Auf der anderen Seite hat Bernardo Silva gegenüber Riyad Mahrez derzeit die Nase leicht vorn. Der Portugiese hat seinen Status mit seinem Tor und Assist im Hinspiel manifestiert. Übrig bleibt Erling Haaland. Nachdem es immer wieder Diskussionen gegeben hatte, dass er dem Offensivspiel von City die Variabilität nehmen würde, hat er inzwischen beinahe alle Kritiker verstummen lassen. Erst am Wochenende egalisierte er durch seinen Doppelpack gegen Leicester City eine weitere Premier-League-Bestmarke: 32 Treffer waren in einer Saison mit 28 Spielen bislang nur Liverpools Mohamed Salah 2017/18 gelungen. Zudem glänzte er mit einem Tor und einem Assist beim ersten Duell mit den Bayern.