Der FC Bayern trifft heute Abend im Rückspiel des Champions League-Viertelfinals auf Manchester City. Hier erfahrt Ihr, ob das erneute Aufeinandertreffen im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein wird.

Nach dem desaströsen Hinspiel gegen Manchester City in der vergangenen Woche (0:3) stehen die Bayern vor dem Viertelfinalrückspiel der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Um nun doch noch in die Runde der letzten Vier einzuziehen, muss das Tuchel-Team einen Drei-Tore-Rückstand wettmachen.

Diesen Widrigkeiten zum Trotz zeigten sich die Spieler des Rekordmeisters im Vorfeld optimistisch. So ließ Bayern-Kapitän Kimmich wissen, dass beide Spiele vollkommen losgelöst voneinander zu betrachten seien. Alle wüssten, "dass wir da eine andere Leistung bringen müssen". Sein Mittelfeldkollege Leon Goretzka ergänzte: "In der Allianz Arena ist alles möglich!"

Die Generalprobe am vergangenen Samstag setzten die Bayern jedoch erneut gehörig in den Sand. Gegen abstiegsbedrohte Hoffenheimer kamen die Münchener nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Thomas Tuchel zeigte sich enttäuscht von seiner Mannschaft. "Wir haben auf jeden Fall eine riesengroße Chance verpasst, uns und unsere Fans in eine Stimmung zu bringen, um überhaupt daran zu glauben", sagte der 49-Jährige mit Hinblick auf das heutige Rückspiel gegen Manchester City.

© getty Kehrt zurück in den Kader: Sadio Mané war nach einem vermeintlichen Faustschlag gegen Leroy Sané suspendiert worden.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Viertelfinale gegen Manchester City im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Fans! Das Rückspiel zwischen den Bayern und ManCity wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Doch es kommt noch dicker: Nur über Umwege ist es überhaupt möglich, die Partie im linearen Fernsehen zu verfolgen.

Hintergrund ist der folgende: Exklusiver Übertragungsanbieter des Spiels ist der Streamingdienst DAZN. Und dieser kümmert sich eben hauptsächlich um Streaming und weniger um Fernsehen. Wer dennoch darauf besteht, sich das Topduell im geradlinigen Fernsehen zu Gemüte zu führen, braucht einerseits einen Receiver und andererseits ein teures und stark limitiertes TV-Abo. Alles dazu erfahrt Ihr hier.

FC Bayern: So seht Ihr das Rückspiel im Viertelfinale gegen Manchester City im Livestream

Eine bessere Option bietet da eindeutig das Streaming. Einmal das entsprechende Abo abgeschlossen und schon können die besten Sportwettbewerbe der Welt immer und überall abgespielt werden. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Tarifen findet Ihr hier.

Ihr seid bereits DAZN-Kunden? Dann müsst Ihr heute Abend nur noch den entsprechenden Stream aufrufen. Ab 20 Uhr werden Euch Moderatorin Laura Wontorra, Experte Michael Ballack und Kommentator Jan Platte durch den Abend führen.

Bayern: Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

ManCity: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Silva, Haaland, Grealish

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Viertelfinale gegen Manchester City im TV und Livestream - Alle Infos zum Spiel

Rückspiel im Champions League-Viertfinale

FC Bayern München vs. Manchester City

Heute, 21 Uhr

Allianz Arena in München

