Für den FC Bayern München beginnt heute das Viertelfinal-Duell mit Manchester City. Wird die Begegnung im Free-TV übertragen? Wo ist das Spiel überhaupt im TV und im Livestream zu sehen? SPOX zeigt Euch das in diesem Artikel.

Das Los hat es so gewollt! Im Viertelfinale der Champions League 2022/23 treffen mit Manchester City und dem FC Bayern München zwei Titelanwärter aufeinander. Während für eine Mannschaft der Traum vom Titel frühzeitig beendet sein wird, kann sich die andere weiter Hoffnungen auf den Sieg im Finale von Istanbul machen.

Heimrecht im ersten Duell hat am heutigen Dienstag Manchester City. Im Etihad Stadium wird das Viertelfinal-Hinspiel um 21 Uhr angepfiffen.

Der FC Bayern wird heute erstmals bei einem Champions-League-Spiel von Neu-Trainer Thomas Tuchel betreut. Dass dieser weiß, wie man die Champions League gewinnt, hat er 2021 mit dem FC Chelsea bewiesen. Im Finale besiegten die Blues damals eben Manchester City mit 1:0. Deren Trainer Pep Guardiola wurde zwischen 2013 und 2016 dreimal mit dem FC Bayern deutscher Meister.

© getty Thomas Tuchel sitzt heute erstmals bei einem Champions-League-Spiel auf der Bayernbank.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale gegen Manchester City im TV und Livestream

Manchester City gegen den FC Bayern München - diese Partie wollen sich heute Abend sicherlich viele Fußballfans ansehen, am besten natürlich im Free-TV. Eine Liveübertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es aber nicht geben. Das ist der Situation um die Übertragungsrechte der Champions League geschuldet. Bis zum Finale gibt es weiterhin keine Partie live im Free-TV zu sehen.

Die Übertragungsrechte liegen in dieser Saison bei zwei Anbietern: DAZN und Amazon Prime. Wie bereits im gesamten bisherigen Verlauf der Champions League zeigt auch an diesem Dienstag Amazon Prime eine Partie mit Erstwahlrecht exklusiv. Wenig überraschend handelt es sich um das Spiel des FC Bayern München bei Manchester City. Dieses ist ab 20 Uhr via Amazon Prime Video im Livestream auf jedem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs, über die App Amazon Prime Video auf einem Smart-TV und über die Website von Amazon Prime Video auf einem PC oder Notebook zu sehen.

Folgendes Personal ist im Einsatz:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experten: Josephine Henning, Matthias Sammer, Mario Gomez

Ein Monatsabo bei Amazon Prime Video kostet 8,99 Euro, ein Jahresabo 89,99 Euro. Die Begegnung kann auch gratis verfolgt werden, da Amazon Prime einen kostenlosen Probemonat anbietet.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale gegen Manchester City im Liveticker

Kostenlos ist das Angebot, das SPOX für Euch parat hat! Wir tickern die komplette Partie sehr ausführlich mit. Ihr verpasst somit nichts vom Geschehen im Etihad Stadium.

Hier geht's zum Liveticker Manchester City - FC Bayern München.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale gegen Manchester City im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung : Manchester City vs. FC Bayern München

: Manchester City vs. FC Bayern München Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Viertelfinale, Hinspiel

: Viertelfinale, Hinspiel Ort : Etihad Stadium, Manchester

: Etihad Stadium, Manchester Datum: 11. April 2023

11. April 2023 Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Liveticker: SPOX

