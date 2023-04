In der Champions League finden heute zwei Viertelfinal-Rückspiele statt. Wo werden die beiden Spiele live im TV und im Livestream gezeigt / übertragen? Bei DAZN oder Amazon Prime? Das verraten wir Euch in folgendem Text.

Am heutigen Mittwoch, 19. April, wird das Viertelfinale der Champions League 2022/23 abgeschlossen. Am ganz späten Abend werden wir wissen, welche vier Teams weiter im Wettbewerb sind. Heute stehen zwei Rückspiele auf dem Programm, denen es nach den Hinspielen vor acht Tagen aber etwas an Spannung fehlt - aber in der Champions League wurden in der Vergangenheit schon viele Begegnungen noch gedreht.

Der FC Bayern München benötigt heute in der Allianz-Arena nach dem 0:3 bei Manchester City ein kleines Fußballwunder, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel befindet sich derzeit nicht in Bestform, was das 1:1 in der Bundesliga am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim beweist. Kann der Rekordmeister heute gegen die Skyblues eine Wunderleistung abrufen?

Inter Mailand geht mit einem 2:0-Vorsprung in das Heimspiel gegen Benfica Lissabon und will im San Siro keinen Zweifel am Halbfinale aufkommen lassen.

© getty Der FC Bayern muss heute ein 0:3 aus dem Hinspiel in Manchester aufholen.

Champions League: Die Viertelfinal-Rückspiele heute im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Mi., 19.4. 21 Uhr Inter Mailand Benfica Lissabon Mi., 19.4. 21 Uhr FC Bayern München Manchester City

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Wo kann ich die beiden Viertelfinal-Rückspiele live im TV und im Livestream verfolgen? Diese Frage mögen sich heute viele Fußballfans stellen. Die Antwort ist: Die Übertragungsrechte für beide Spiele liegen bei DAZN. Zwar zeigt auch Amazon Prime in dieser Saison Spiele der Königsklasse, aber immer nur eine Dienstags-Partie. Heute ist aber Mittwoch, weshalb DAZN der einzige Anbieter ist, der Livefußball aus der Champions League anbietet. DAZN-Kunden kommen heute zusätzlich in den Genuss einer Konferenz der beiden parallel stattfindenden Viertelfinal-Rückspiele.

Möglich ist der Abruf der Livestreams zu den beiden Einzelspielen und der Konferenz heute über dazn.com, über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl und ebenfalls über die App auf vielen Smart-TVs.

Für DAZN wird bekanntlich ein Abo benötigt. Die momentan angebotenen drei Pakete (DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World) unterscheiden sich in Sachen Preis und Angebot. Für die DAZN-Liveübertragungen der Champions League benötigt Ihr mindestens DAZN Standard (24,99 Euro pro Monat).

Das "Netflix des Sports" hält auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga und an denen der europäischen Topligen der Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Darüber hinaus seht Ihr bei DAZN auch US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts, Handball, Boxen, MMA und viele Topevents aus weiteren Sportarten.

Auf den beiden nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Abo von anderen Anbietern zu empfangenden linearen TV-Sendern von DAZN werden heute FC Bayern vs. Manchester City (DAZN 1) und die Konferenz (DAZN 2) live übertragen.

© getty Trainer Roger Schmidt steht mit Benfica Lissabon bei Inter Mailand vor einer schweren Aufgabe.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Der Spieltag im Liveticker

Mit den Livetickern von SPOX könnt Ihr heute bei beiden Spielen der Champions League hautnah dabei sein, auch wenn Ihr sie nicht via DAZN sehen könnt.

