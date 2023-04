Heute werden in der Champions League die ersten Viertelfinal-Rückspiele absolviert. Hier erfahrt Ihr, ob diese bei DAZN oder Amazon Prime gezeigt / übertragen werden.

Seit Dienstag gilt die Viertelfinalrunde der Champions League offiziell als eröffnet. Alle acht Mannschaften waren für das Hinspiel im Einsatz, nun steht die zweite Hälfte an. Im Rahmen dessen sind am heutigen Dienstag, den 18. April, die ersten zwei Partien geplant.

Um 21 Uhr treffen an der Londoner Stamford Bridge der FC Chelsea und der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid aufeinander. Parallel dazu wird im Stadio Diego Armando Maradona die Entscheidung im rein italienischen Duell zwischen der SSC Neapel und der AC Milan gefällt.

Der FC Bayern München, der als einziger Bundesligist noch im Rennen um den Henkelpott ist, empfängt morgen in der Allianz-Arena Manchester City und muss dabei einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel korrigieren.

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Di., 18.4. 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid Di., 18.4. 21 Uhr SSC Neapel AC Milan Mi., 19.4. 21 Uhr Inter Mailand Benfica Lissabon Mi., 19.4. 21 Uhr FC Bayern München Manchester City

© imago images DAZN besitzt die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für den prestigeträchtigsten Wettbewerb auf Vereinsebene teilen sich in dieser Saison der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime. Zwar zeigt DAZN den Großteil davon, dienstags ist jedoch auch Amazon Prime für eine Partie zuständig.

Demnach sind heute beide Anbieter im Einsatz, die Verteilung sieht folgendermaßen aus: DAZN wurde mit der Übertragung von Milan vs. Neapel beauftragt. Amazon Prime überträgt Chelsea vs. Real Madrid. Beide Anbieter verlangen Kosten in Form von Abonnements, um auf ihr Angebot zugreifen zu können.

Für Amazon Prime fallen entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr an. Davor könnt Ihr jedoch noch einen kostenlosen Probemonat nutzen.

DAZN hingegen bietet keinen Probemonat an, dafür neben der Champions League jedoch eine Menge anderer Fußballwettbewerbe, darunter Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division uvm. Außerdem stehen auch zu folgenden Sportarten Übertragungen zur Verfügung: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Darts, Handball, Wintersport, Radsport, Motorsport, WWE, MMA, Boxen, Schach und zu weiteren mehr.

Wer auf all dies - oder zumindest Teile davon - zugreifen möchte, muss sich für eines von drei verschiedenen Paketen (DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World) entscheiden. Diese unterscheiden sich in Sachen Preis und Angebot.

SPOX ist ebenfalls live mit dabei heute. Wir tickern beide Rückspiele live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns geht Euch keine wichtige Aktion durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Rückspiels zwischen der SSC Neapel und der AC Milan.

Champions League: Die Viertelfinal-Hinspiele im Überblick