Heute steigt in der Champions League die zweite Hälfte der Viertelfinal-Hinspiele. DAZN oder Amazon Prime - wer zeigt / überträgt die Partien live im TV und Livestream? Hier gibt's die Antwort.

Tag zwei im Viertelfinale der Champions League! Nachdem gestern die Runde der letzten Acht mit zwei Partien eröffnet wurde, folgen am heutigen Mittwoch, den 12. April, zwei weitere Partien.

Im Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) treffen um 21 Uhr Titelverteidiger Real Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Zeitgleich stehen sich im rein italienischen Duell die AC Milan und Serie-A-Tabellenführer SSC Neapel im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion gegenüber.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Gestern sah die Übertragungssituation folgendermaßen aus: Manchester City vs. FC Bayern München war bei Amazon Prime zu sehen, für Benfica Lissabon vs. Inter Mailand war DAZN verantwortlich. Heute bleibt Amazon Prime außen vor, da der Dienst einzig Dienstagsspiele überträgt. Aus diesem Grund zeigt DAZN beide Spiele live und in voller Länge und bietet außerdem auch eine Konferenz mit beiden Partien an.

Die Übertragung für Real vs. Chelsea beginnt um 20.15 Uhr, dafür eingesetzt wird folgendes Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Daniel Herzog

© getty Die Streamingplattform DAZN bietet den Großteil der Champions League an.

AC Milan vs. Neapel wird ab 21 Uhr gezeigt, durch die Partie leitet Euch folgendes Duo:

Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Sandro Wagner

Abgesehen von Champions-League-Spielen hat DAZN auch zahlreiche andere Wettbewerbe im Angebot. Dabei handelt es sich um Übertragungen zur Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division usw.

Aber auch in Bezug auf Sportarten ist das "Netflix des Sports" breit aufgestellt. Zum vielfältigen Repertoire zählen die US-Sportarten (NFL und NBA), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen uvm.

Wer die Spiele heute schauen will, braucht ein Abonnement. Dabei stehen drei verschiedene Abopakete zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Bei SPOX sind beide Spiele zudem auch im Liveticker zu sehen. So verpasst Ihr nichts vom Geschehen in Madrid und Mailand.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen der AC Milan und der SSC Neapel.

Champions League: Die heutigen Viertelfinal-Hinspiele