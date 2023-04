Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea und Real Madrid bestreiten heute ihr Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Sechs Tage nach dem Hinspiel stehen sich der FC Chelsea und Real Madrid am heutigen Dienstag, den 18. April, nun im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegenüber. Das Duell an der Londoner Stamford Bridge wird um 21 Uhr angepfiffen, zeitgleich wie das zweite heutige Viertelfinal-Rückspiel zwischen der SSC Neapel und der AC Milan (Hinspiel 0:1).

Der Titelverteidiger aus Madrid hat sich mit dem 2:0-Hinspielsieg im heimischen Bernabéu eine exzellente Ausgangslage für die zweiten 90 Minuten heute verschafft. Für die Tore sorgten Weltfußballer Karim Benzema und Marco Asensio. Zudem lösten die Madrilenen am Sonntag auch ihre Pflichtaufgabe in der Liga mit einem 2:0-Sieg über Cadiz. Chelsea hingegen ist auch trotz Lampard-Rückkehr weiterhin von der Rolle, gegen Brighton & Hove Albion musste man eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Champions League: Die Viertelfinal-Rückspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Di., 18.4. 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid Di., 18.4. 21 Uhr SSC Neapel AC Milan Mi., 19.4. 21 Uhr Inter Mailand Benfica Lissabon Mi., 19.4. 21 Uhr FC Bayern München Manchester City

© getty Real Madrid gewann das Hinspiel mit 2:0.

Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Dienstags werden die Champions-League-Spiele im Viertelfinale stets aufgeteilt: ein Spiel übernimmt DAZN, das andere Amazon Prime. Meistens überträgt Amazon Prime ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Da mit dem FC Bayern München der einzig verbliebene Bundesligist erst morgen im Einsatz ist, wird es heute ein Spiel ohne deutsche Mannschaft geben. Beim Spiel, das bei Amazon Prime gezeigt wird, handelt es sich heute deshalb um Chelsea gegen Real Madrid.

Wer das Spiel bei Amazon Prime live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement. Dieses ist nach Ablauf des kostenlosen Probemonats entweder mit monatlichen Zahlungen in Höhe von 8,99 Euro oder jährlichen Zahlungen in Höhe von 89,90 Euro verbunden.

Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Zudem lässt sich das Rückspiel heute auch auf eine andere Art und Weise verfolgen - via Liveticker. Um diesen kümmert sich SPOX, dabei beschreiben wir für Euch das Spielgeschehen in einer hohen Frequenz, was die Einträge betrifft, mit

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid.

Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Chelsea vs. Real Madrid

FC Chelsea vs. Real Madrid Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: 18. April 2023

18. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London Übertragung: Amazon Prime

