Das Rückspiel des Achtelfinals SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt in der Champions League steht bevor. Alles zur Übertragung der Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am Mittwoch um 21 Uhr beginnt im Stadio Diego Armando Maradona das Rückspiel des Achtelfinals zwischen dem SSC Neapel und Eintracht Frankfurt. Es ist die große Chance für die SGE, sich für die 0:2-Hinspielniederlage zu revanchieren und doch noch ins Viertelfinale einzuziehen.

Im Hinspiel begann Eintracht Frankfurt zunächst stark. Viele gewonnene Zweikämpfe und schnell und präzise im Umschaltspiel, was auch die ersten Möglichkeiten für Jesper Lindström und Kolo Muani bedeutet haben.

Mehrfache individuelle Fehler brachten die Süditaliener zurück in die Partie und mit 1:0 in Front. Als Kolo Muani noch mit einer Roten Karte vom Feld musste und die SSC Neapel auf 2:0 erhöhte, war die Partie gelaufen.

Eintracht Frankfurt hofft nun auch ohne Auswärtsfans in Neapel den durchaus machbaren Rückstand von 0:2 zu egalisieren. Mit einer Glanzleistung gegen die formstarken Tabellenführer der Serie A könnte Eintracht Frankfurt weiter europäische Geschichte schreiben.

Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr jetzt.

© getty Top-Stürmer Randal Kolo Muani steht aufgrund seiner Roten Karte im Hinspiel Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel nicht zur Verfügung.

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die UEFA Champions League ist in diesem Jahr nicht im Free-TV zu sehen. Vielmehr teilen sich gleich zwei Anbieter diese CL-Saison auf: Amazon Prime Video und DAZN. In diesem Fall hat heute DAZN die Übertragungsrechte inne. Die DAZN-Sender DAZN1 und DAZN2 können in diversen Pay-TV-Paketen hinzugebucht werden.

Gleiches gilt beim Livestream: DAZN besitzt exklusive Rechte für die Partie. Über die Streamingplattform DAZN, entweder über die App oder den Browser, könnt Ihr die Partie SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt sehen.

Ab 20.15 Uhr startet DAZN mit Vorberichten zum Spiel. Um die Moderation kümmert sich Tobi Wahnschaffe. Reporter ist Max Siebald. Für die Einordnung und Kommentierung der Partie sind Marco Hagemann und Experte Sami Khedira im Einsatz.

Ihr habt keinen Zugang zu DAZN, wollt aber trotzdem keine Sekunde der Partie SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt verpassen? Dann hat SPOX mit einem schriftlichen Liveticker genau das Richtige für Euch! Mit dem Liveticker seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine wichtige Aktion.

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt

: SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Achtelfinale

: Achtelfinale Ort : Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

: Stadio Diego Armando Maradona, Neapel Beginn : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : DAZN1 , DAZN2

: , Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Champions League-Achtelfinale: Die Duelle im Überblick