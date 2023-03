Der FC Bayern München trifft heute Abend im Rückspiel des Champions League-Achtelfinals erneut auf Paris Saint-Germain. Hier erfahrt Ihr, wie die Münchner heute den Einzug ins Viertelfinale besiegeln können.

Der Tag der Entscheidung ist da! Dem FC Bayern München erwartet am heutigen Mittwochabend wohl das wichtigste Spiel der laufenden Saison. Gegen den amtierenden französischen Meister PSG steht nichts Geringeres als der Einzug ins Viertelfinale der Champions League auf dem Spiel.

Gerade nach der enttäuschenden Performance im vergangenen Jahr, als sich die Bayern gegen den Underdog vom FC Villarreal geschlagen geben mussten, ist Wiedergutmachung angesagt. Einen ersten großer Schritt in Richtung Weiterkommen ging die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bereits vor gut drei Wochen. Beim Hinspiel im Prinzenpark gelang den Münchnern, dank des Siegtreffers vom in Paris aufgewachsenen Kingsley Coman, ein wichtiger 1:0-Erfolg.

Bayern-Star Thomas Müller sieht seine Mannschaft demnach nun im Vorteil. "In den Büchern steht, dass wir 1:0 im Hinspiel gewonnen haben. Ich sehe da einen Vorteil für uns, allein vom Ergebnis her. Das Heimspiel ist ein starkes Pfund." Gleichzeitig mahnte der Routinier allerdings an: "Aber ein 1-Tor-Rückstand ist absolut aufholbar in 90 Minuten."

Champions League: So kommt der FC Bayern heute gegen PSG weiter ins Viertelfinale

Seit dieser Saison gehört die Auswärtstorregel im Fußball der Geschichte an. Nun heißt es: Weiterkommt, wer mehr Tore schießt. Haben nun beide Mannschaften nach zweimal 90 Minuten die gleiche Anzahl an Toren erzielt, dann kommt es - unabhängig davon, in welchem Spiel diese gefallen sind - zur Verlängerung und möglicherweise auch zum Elfmeterschießen.

Auf das Duell Bayern gegen PSG gemünzt heißt das nun: Den Münchnern reicht heute Abend bereits ein Unentschieden, um die Runde der letzten Acht zu erreichen. Nur im Falle einer Niederlage würde es anders kommen. Verlören die Bayern also mit einem Abstand von einem Tor, käme es demnach zur Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen. Betrüge der Tore-Unterschied mehr als eins, dann wäre der Rekordmeister ausgeschieden.

© getty Der FC Bayern München gewann das Hinspiel gegen PSG mit 1:0.

Champions League: So kommt der FC Bayern heute gegen PSG weiter ins Viertelfinale - Voraussichtliche Aufstellungen

Die große Frage bei den Bayern stellt sich in der Verteidigung. In welcher Formation lässt Nagelsmann spielen: Dreierkette, Viererkette oder doch abwechselnd beides? Auf der Pressekonferenz am Dienstag sprach sich der FCB-Coach zumindest für eine Sache aus: Eigengewächs Stanisic wird wohl von Anfang an spielen.

Paris Saint-Germain muss unterdessen auf Superstar Neymar verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird der Brasilianer die ganze restliche Saison ausfallen.

FC Bayern München: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala, Davies - Choupo-Moting

Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala, Davies - Choupo-Moting PSG: Donnarumma - Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos - Hakimi, Verratti, Nuno Mendes - Vitinha, Fabian - Mbappé, Messi

Champions League: Die letzten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und PSG

Datum Runde Heim Auswärts Ergebnis 14.02.2023 Achtelfinale Paris SG Bayern München 0:1 13.04.2021 Viertelfinale Paris SG Bayern München 0:1 07.04.2021 Viertelfinale Bayern München Paris SG 2:3 23.08.2020 Finale Paris SG Bayern München 0:1 05.12.2017 Gruppenphase Bayern München Paris SG 3:1

Champions League-Achtelfinale: Die Duelle auf einen Blick