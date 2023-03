FC Bayern München vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League will der FC Bayern München heute gegen PSG ins Viertelfinale einziehen. Hier seht Ihr, wie Ihr das Achtelfinal-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League: FC Bayern München vs. PSG - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Achtelfinal-Showdown in der Allianz-Arena! Der FC Bayern München erwartet am heutigen Mittwoch, 8. März, Paris Saint-Germain zum Rückspiel. Angepfiffen wird die mit Spannung erwartete Partie um 21 Uhr.

Vor knapp zwei Wochen erspielte sich der FC Bayern durch einen 1:0-Auswärtssieg eine gute Ausgangsposition. Diese ist aber auch gefährlich! PSG ist allemal in der Lage dieses Ergebnis noch zu drehen, muss aber in der regulären Spielzeit mit einem Tor Vorsprung führen, um sich noch in die Verlängerung zu spielen.

Am vergangenen Wochenende gelang den beiden heutigen Kontrahenten eine erfolgreiche Generalprobe. Der FC Bayern verteidigte die Bundesliga-Tabellenführung durch ein 2:1 beim VfB Stuttgart, PSG gewann in der Ligue 1 dank zwei später Toren ihrer Superstars Kylian Mbappé und Lionel Messi mit 4:3 gegen Lille. Souverän sah das bei beiden nicht aus. Es bleibt abzuwarten, wer sich heute in besserer Form präsentiert.

FC Bayern München vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Auch heute gibt es von keinem Spiel der Champions League Livebilder im Free-TV zu sehen. Erste Bilder von der Partie zwischen dem FC Bayern München und PSG im frei empfangbaren Fernsehen seht Ihr ab 23 Uhr in einer Zusammenfassung im ZDF.

Für FC Bayern vs. PSG liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Dort könnt Ihr auch das Parallelspiel zwischen Tottenham Hotspur und AC Mailand, sowie beide Spiele in einer Konferenz live verfolgen.

DAZN startet mit der Übertragung von FC Bayern vs. PSG heute bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Kommentator des Spiels ist dann Jan Platte, der von Experte Sandro Wagner unterstützt wird.

Zugriff auf den Livestream zum Einzelspiel und der Konferenz habt Ihr auch von unterwegs über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon oder über den Browser Eurer Wahl auch über den Laptop. Mit den meisten Smart-TVs ist es auch möglich, sich das Live-Bild über die App auf den großen Bildschirm zuhause zu holen.

Um das vielfältige Programm von DAZN, der Streamingdienst zeigt auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv, live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Ihr habt die Wahl zwischen den Paketen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Für die DAZN-Liveübertragungen der Champions League benötigt Ihr mindestens DAZN Standard (24,99 Euro pro Monat).

DAZN bietet heute auch eine Übertragung von FC Bayern vs. PSG auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 an. Auf DAZN 2 wird zudem die Konferenz live gezeigt. Beide Sender sind aber nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Abo von anderen Anbietern zu empfangen.

FC Bayern München vs. PSG, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN, wollt aber wissen, ob der FC Bayern ins Viertelfinale einzieht! Dann klickt in den Liveticker von SPOX - dank schneller Aktualisierungen bringen wir Euch auf den aktuellen Stand des Geschehens in Pilsen.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - Paris Saint-Germain.

FC Bayern München vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala, Davies - Choupo-Moting

Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Musiala, Davies - Choupo-Moting PSG: Donnarumma - Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos - Hakimi, Verratti, Nuno Mendes - Vitinha, Fabian - Mbappé, Messi

© getty PSG muss heute auf den verletzten Superstar Neymar verzichten.

FC Bayern München vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 8. März 2023

8. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

