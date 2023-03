Der FC Bayern München hat heute Paris Saint-Germain zum Achtelfinal-Rückspiel zu Gast. SPOX zeigt Euch, welcher Schiedsrichter das Champions-League-Spiel leitet.

Für den FC Bayern München und Paris Saint-Germain steht am heutigen Mittwoch, 8. März, viel auf dem Spiel. In der Allianz-Arena treffen die beiden europäische Topklubs im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League aufeinander. Nach dem 1:0 im Hinspiel geht der FC Bayern als Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale in die Partie.

Eine wichtige Bedeutung wird dem Schiedsrichter heute zukommen. Schon eine kleine Fehlentscheidung kann nach dem knappen Ergebnis des Hinspiels weitreichende Folgen für eines der beiden Teams haben.

SPOX stellt Euch den Unparteiischen für die Partie vor und versorgt Euch zusätzlich mit weiteren Infos zum Spiel.

FC Bayern München vs. PSG, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League?

Als Schiedsrichter für das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und PSG wurde Daniele Orsato aus Italien eingeteilt. Auch die weiteren wichtigen Wächter über die Regeln kommen heute aus Italien.

Linienrichter sind Ciro Carbone und Alessandro Giallatini. Vierter Offizieller ist Maurizio Mariani, die Rolle der Video-Schiedsrichter übernehmen Massimiliano Irrati und Paolo Valeri.

Der 47 Jahre Orsato ist ein sehr erfahrener Schiedsrichter. Er ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter. Bei der EM 2021 und der WM 2022 leitete er jeweils drei Spiele.

In der jüngsten Vergangenheit hat er bereits zwei Spiele zwischen dem FC Bayern und PSG gepfiffen. 2020 leitete er das Champions-League-Finale, im April 2021 leitete er das Viertelfinal-Rückspiel. Beide Partien gewann der FC Bayern.

© getty Daniele Orsato leitete 2020 das CL-Finale zwischen dem FC Bayern und PSG.

FC Bayern München vs. PSG, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? Übertragung im TV und Livestream

FC Bayern vs. PSG wird heute nicht im Free-TV übertragen, dafür aber im Livestream - exklusiv von DAZN. Der Streamingdienst bietet heute auch eine Konferenz mit dem Parallelspiel Tottenham Hotspur vs. AC Mailand an.

Für DAZN benötigt man ein Abo. Welches der drei Abo-Modelle Ihr für die Live-Übertragung von FC Bayern vs. PSG benötigt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München vs. PSG, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? Das Rückspiel im Liveticker

Ob Daniele Orsato die Partie im Griff hat sowie alle weiten wichtigen Infos erfahrt Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - Paris Saint-Germain.

FC Bayern München vs. PSG, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 8. März 2023

8. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

