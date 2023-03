Der FC Bayern München spielt heute gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Ob das Achtelfinal-Rückspiel live im Free-TV zu sehen ist, verraten wir Euch hier.

FC Bayern München oder Paris Saint-Germain - wer zieht ins Viertelfinale der Champions League ein? Die Antwort auf die Frage erhalten wir am heutigen Mittwoch, 8. März, nach Beendigung des Achtelfinal-Rückspiels in der Allianz-Arena. Dieses wird um 21 Uhr angepfiffen.

Nach dem 1:0-Hinspielsieg deutet viel auf den FC Bayern als Sieger des Duells zweier europäischer Spitzenklubs hin. Auf dem bisher Erreichten ausruhen darf sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann aber nicht. Dafür waren die Leistungen in den vergangenen Wochen zu schwankend, zudem ist PSG ein sehr starker Gegner - auch wenn sie heute ohne Super Neymar spielen müssen.

Kurz zu den Voraussetzungen für das Erreichen des Viertelfinales: Bei einem Sieg oder einem Unentschieden steht der FC Bayern in der nächsten Runde. Bei einer Niederlage mit zwei oder mehr Toren Differenz wäre PSG weiter. Steht es nach 90 Minuten beispielsweise 1:0 oder 2:1 für die Franzosen geht es in die Verlängerung.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Achtelfinale gegen PSG im TV und Livestream

Bayern München vs. Paris Saint-Germain, dieses Spiel wollen viele Fußballfans heute unbedingt live verfolgen. Live im Free-TV ist das aber nicht möglich, da in Deutschland keine der großen TV-Stationen die Übertragungsrechte dafür besitzt. Live im frei empfangbaren Fernsehen, nämlich im ZDF, läuft in dieser CL-Saison lediglich das Finale.

Wer sich Bayern München vs. PSG live ansehen will, der benötigt ein Abo beim Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt das Spiel heute exklusiv. Hier erfahrt Ihr mehr zu den neuen DAZN-Paketen und dren Abo-Preisen.

Die Vorberichterstattung zu FC Bayern vs. PSG beginnt um 20 Uhr Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte, der von Experte Sandro Wagner unterstützt wird. DAZN-Kunden können das Spiel auch in einer Konferenz mit Tottenham Hotspur vs. AC Mailand live verfolgen - Einzelspiel und Konferenz übrigens via der DAZN-App auch auf dem Endgerät Eurer Wahl oder Smart-TV.

Auch im TV wird das Spiel von DAZN live gezeigt, und zwar auf dem linearen TV-Sender DAZN 1. Dessen Empfang ist aber ebenfalls kostenpflichtig und an ein Abo bei einem anderen Anbieter gekoppelt.

Wer sich FC Bayern vs. PSG heute nicht live auf DAZN ansehen kann, dem empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - Paris Saint-Germain.

Begegnung: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 8. März 2023

8. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

