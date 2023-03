Chelsea vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Rückspiel in der Champions League: Borussia Dortmund ist heute im Rahmen des Achtelfinals zu Gast beim FC Chelsea und hat dabei das Viertelfinale im Visier. SPOX verrät, wie Ihr das Entscheidungsspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel hat sich Borussia Dortmund eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea verschafft, das am heutigen Dienstag, den 7. März, um 21 Uhr deutscher Zeit an der Stamford Bridge in London über die Bühne geht. Ausruhen darf sich der BVB jedoch trotzdem nicht, denn ein Tor reicht den Blues bereits, um eine Verlängerung zu erzwingen.

Blickt man auf die Formkurve der beiden Mannschaften, hat sich im Vergleich zur Situation vor dem Hinspiel wenig verändert. Der BVB ist nicht nur weiterhin ungeschlagen, sondern hat in diesem Kalenderjahr bislang alle Spiele gewonnen, zuletzt das wichtige Spitzenspiel gegen RB Leipzig in der Bundesliga. Für Chelsea geht die Horrorsaison hingegen weiter: Platz 10 in der Premier League und nur ein Sieg in den vergangenen fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

© getty Der BVB hat 90 Minuten Zeit, um das 1:0 aus dem Hinspiel über die Runden zu bringen.

Chelsea vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Der Großteil der Champions League ist bei DAZN zu sehen, einen kleinen Teil der Königsklasse zeigt aber auch Amazon Prime Video. Konkret handelt es sich dabei pro Spielrunde stets um ein Dienstagsspiel, meistens mit deutscher Beteiligung. Am heutigen Dienstag bietet daher Amazon Prime Video das Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund an. Das Parallelspiel zwischen Benfica Lissabon und Club Brügge ist dagegen auf DAZN zu sehen.

Die Vorberichterstattung zu Chelsea vs. BVB beginnt um 20 Uhr, Zugriff auf die Übertragung von Amazon Prime Video bekommt man allerdings nur mit einem Abonnement. Die Kosten für dieses liegen bei 8,99 Euro pro Monat und 89,90 Euro pro Jahr. Bevor die erste Zahlung anfällt, könnt Ihr den Dienst erst einmal einen Monat lang kostenlos testen.

Chelsea vs. BVB, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Die, die kein Prime-Abo haben, können heute trotzdem live mit dabei sein, wenn der BVB um den Einzug ins Viertelfinale kämpft. SPOX tickert das Spektakel, wie auch alle anderen Spiele der Champions League, live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund.

Chelsea vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Chelsea vs. Borussia Dortmund

FC Chelsea vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 07. März 2023

07. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

