In der Champions League treffen heute zum Achtelfinal-Rückspiel der FC Chelsea und Borussia Dortmund aufeinander. Hier erfahrt Ihr, welcher Schiedsrichter die Partie leiten wird.

Am heutigen Dienstag, den 7. März, wird es ernst für Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben können den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt machen, müssen dafür jedoch zuerst mindestens 90 Spielminuten gegen den FC Chelsea an der Stamford Bridge in London (Anpfiff: 21 Uhr) überstehen.

Die Dortmunder befinden sich in einer guten Ausgangssituation: Das Hinspiel gewann der BVB mit 1:0 dank eines fantastischen Solos von Karim Adeyemi. Darüber hinaus läuft auch in der Bundesliga alles nach Plan. Im Jahr 2023 gewann man bislang jedes einzelne Spiel, in der Tabelle liegt das Team von Trainer Edin Terzic daher punktgleich mit dem FC Bayern München auf Rang zwei.

© getty Karim Adeyemi schoss das Siegtor im Hinspiel.

Solche Erfolge, die der BVB aktuell verbucht, kann der FC Chelsea nicht für sich beanspruchen. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen nahmen die Blues lediglich fünf Zähler mit, in der Premier League ist man Zehnter.

Eine weitere wichtige Frage betrifft den Schiedsrichter: Wer wird das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund heute leiten? SPOX liefert im Folgenden die Antwort.

Chelsea vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League?

Die Leitung des Rückspiel-Krachers in London übernimmt heute der erfahrene Unparteiische Danny Makkelie. Der 40-Jährige hat in der laufenden Champions-League-Saison bereits vier Gruppen- und drei Qualifikationsspiele gepfiffen. Unter anderem auch das erste Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona im September.

Auch bei der Weltmeisterschaft in Katar war Makkelie zweimal im Einsatz, den größten Teil seiner Arbeit verrichtet er jedoch in seiner Heimat in den Niederlanden als Schiedsrichter für die Eredivisie.

Unterstützt wird Makkelie von seinen Landsleuten Rogier Honig und Jan de Vries, die als Linienrichter fungieren.

Chelsea vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? Übertragung im TV und Livestream

Wer den Kampf ums Viertelfinalticket heute live verfolgen möchte, wird bei Amazon Prime Video fündig. Der Dienst kümmert sich in der Saison pro Runde um stets ein Dienstagsspiel und daher heute um Chelsea vs. BVB. Um 20 Uhr bereits werden die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen mit Vorberichten auf das Duell heiß gemacht.

Zugriff auf Amazon Prime Video bekommt man nur mit einem Abonnement. Die Kosten für dieses belaufen sich auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Davor wird ein kostenloser Probemonat angeboten.

© getty Danny Makkelie wird das Rückspiel zwischen Chelsea und Borussia Dortmund leiten.

Chelsea vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? Das Spiel im Liveticker

Ihr habt kein Prime-Abo, wollt Chelsea vs. BVB aber auf keinen Fall verpassen? Kein Problem, denn SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker an, der Euch, falls nötig, auch bis zu einem Elfmeterschießen begleitet.

Hier geht es zum Liveticker des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund.

