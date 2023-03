Borussia Dortmund ist heute im Rahmen der Champions League zu Gast beim FC Chelsea und kämpft dabei um den Einzug ins Viertelfinale. Ist das Achtelfinal-Rückspiel im Free-TV zu sehen? Wie sich das Spektakel in London live im TV und im Livestream verfolgen lässt, bekommt Ihr hier erklärt.

Borussia Dortmund ist im Kalenderjahr 2023 weiterhin ungeschlagen und befindet sich aktuell in bestechender Form. Erst am vergangenen Freitag setzten sich die Schwarz-Gelben im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig mit 2:1 durch. Aktuell ist das Team von Trainer Edin Terzic punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern München und lediglich wegen der schlechteren Tordifferenz Zweiter.

Diese Siegesserie will der BVB am heutigen Dienstag (7. März) auch in der Champions League fortsetzen. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea hat Dortmund mindestens 90 Minuten Zeit, um das 1:0 aus dem Hinspiel über die Ziellinie zu bringen.

Ausgetragen wird das Duell an der Stamford Bridge in London, somit haben die Blues Heimvorteil. Das Selbstvertrauen der Londoner ist jedoch seit mehreren Monaten bereits auf einem Tiefpunkt, trotz des Sieges gegen Leeds United am Samstag (1:0). Der Champions-League-Sieger von 2021 liegt in der Premier League nämlich nur auf Platz 10.

© getty Der BVB hat alle Spiele im Kalenderjahr 2023 gewonnen.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Achtelfinale gegen Chelsea im TV und Livestream

Bis auf das Finale werden die Spiele der Champions League nicht im deutschen Free-TV übertragen. Dies gilt somit auch heute für das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Chelsea und Dortmund.

Wer die Begegnung daher live und in voller Länge verfolgen möchte, wird einzig und allein bei Amazon Prime Video fündig. Der Streamingdienst ist, neben DAZN, ebenfalls im Besitz der Übertragungsrechte an der Königsklasse und überträgt pro Spielrunde je ein Dienstagsspiel, meistens mit deutscher Beteiligung. Heute hat es Chelsea vs. BVB getroffen.

Um 20 Uhr, eine Stunde vor Anpfiff also, starten die Vorberichte zum Spiel. Zugang zur Übertragung bekommt man allerdings nur mit einem Abonnement, für das pro Monat 8,99 Euro oder jährlich 89,90 Euro anfallen. Allerdings erst, wenn der kostenlose Probemonat abgelaufen ist.

Das zweite Achtelfinal-Rückspiel des Tages zwischen Benfica Lissabon und Club Brügge ist dagegen bei DAZN zu sehen.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Achtelfinale gegen Chelsea im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem BVB live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Zudem wird auch Benfica gegen Brügge auf der Website getickert.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Achtelfinale gegen Chelsea im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Chelsea vs. Borussia Dortmund

FC Chelsea vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 07. März 2023

07. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinalrückrunde im Überblick