Amazon Prime oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Heute stehen die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League an. Manchester City empfängt RB Leipzig und Inter Mailand muss beim FC Porto ran. Aber: Wer zeigt / überträgt heute die Königsklasse heute live im TV und Livestream? Amazon Prime oder DAZN? SPOX erklärt es Euch.

Beide Spiele beginnen gleichzeitig um 21 Uhr. Im Achtelfinal-Rückspiel entscheidet sich, wer eine Runde weiter ins Viertelfinale der Champions League einziehen darf. Beide Hinspiele verliefen ausgeglichen. Alles ist möglich in diesen Rückspielen.

Manchester City kam bei RB Leipzig nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Sachsen zeigten besonders in der ersten Hälfte keine gute Leistung, konnten sich aber für die deutliche Leistungssteigerung nach der Pause belohnen. Verteidiger Josko Gvardiol erzielte mit einem mächtigen Kopfball den Ausgleichstreffer.

Eine packende Partie zeigten Inter Mailand und der FC Porto im Giuseppe-Meazza-Stadion. In einem umkämpften, aber keineswegs zerfahrenen Spiel konnten beide Teams nur wenig Offensivaktionen sauber zu Ende spielen. Nachdem Porto aufgrund der Gelb-Roten Karte nur noch zu zehnt war, gelang Inter der Lucky Punch: Lukaku köpfte eine Barella-Flanke in die Maschen zum 1:0-Endstand.

Nun können alle vier Mannschaften noch mit einem eigenen Sieg das Weiterkommen klar machen. Dennoch wird es besonders für RB Leipzig hart, in Manchester gegen das Team von Trainer Pep Guardiola zu bestehen.

Doch nun zum Wichtigsten: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live im TV und Livestream? Das zeigt Euch SPOX im Folgenden.

© getty Kann Marco Rose mit RB Leipzig Titelfavorit Manchester City überraschend aus der Champions League bugsieren??

Der heutige Spieltag der Champions League ist auf zwei Anbieter aufgeteilt: DAZN und Amazon Prime. Die Partie Manchester City vs. RB Leipzig ist nicht im TV zu sehen, da die Begegnung von Amazon Prime übertragen wird. Eine Möglichkeit, den Sender im TV zu empfangen, ist nicht gegeben.

Das Match FC Porto vs. Inter Mailand wird von DAZN übertragen. Dort können die linearen Sender DAZN1 und DAZN2 im Pay-TV hinzugebucht werden. Bei DAZN sind Kommentator Freddy Harder und Experte Seb Kneißl im Einsatz.

Im Livestream sind beide Spiele zu empfangen: Manchester City vs. RB Leipzig auf Amazon Prime Video und FC Porto vs. Inter Mailand auf DAZN. Den Livestream von DAZN findet Ihr entweder in der App oder über die Homepage.

Bei Amazon Prime laufen ab 20 Uhr die Vorberichte zum Spiel Manchester City vs. RB Leipzig. Amazon Prime hat sich vor der Saison mit einem großen Kommentatoren- und Expertenteam ausgestattet. Matthias Sammer, Mario Gomez, Patrick Owomoyela, Benedikt Höwedes sowie Kim Kulig und Tabea Kemme kümmern sich um die Einordnung und Analyse des Spiels.

Amazon Prime oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnungen : Manchester City vs. RB Leipzig / FC Porto vs. Inter Mailand

: Manchester City vs. RB Leipzig / FC Porto vs. Inter Mailand Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Achtelfinale

: Achtelfinale Beginn : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : - , DAZN1

: - , Livestream : Amazon Prime (Manchester City vs. RB Leipzig), DAZN (FC Porto vs. Inter Mailand)

: (Manchester City vs. RB Leipzig), (FC Porto vs. Inter Mailand) Liveticker: SPOX

