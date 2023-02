In der Champions League geht es bald wieder zur Sache. Der FC Bayern München und Paris Saint-Germain haben mit den Hinspielen die erste Hälfte des Achtelfinals absolviert, im bevorstehenden Rückspiel wird ermittelt, wer eine Runde weiterkommt. Wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die erste Phase des Champions-League-Achtelfinals ist rum. Acht von 16 Partien wurden gespielt, acht weitere stehen in Form der Rückrunde also noch bevor. Der FC Bayern München, einer von vier Bundesligisten, die noch im Rennen sind, darf sich gegen Paris Saint-Germain über eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel freuen. Auswärts im Pariser Prinzenpark setzte sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann vor eineinhalb Wochen dank des Treffers von Kingsley Coman mit 1:0 durch. Somit würde dem deutschen Rekordmeister am Mittwoch, den 8. März, wenn in der Münchner Allianz Arena um 21 Uhr das Rückspiel steigt, ein Unentschieden bereits genügen.

Nachdem im Hinspiel bereits mit Kylian Mbappé ein Teil des gefürchteten Offensivtrios nicht hundertprozentig fit war und erst in der zweiten Hälfte reinkam, könnte es im Rückspiel in wenigen Wochen einen anderen treffen. Neymar ist aufgrund eines verstauchten Knöchels und einer Bänderverletzung, die er sich im Ligaspiel gegen den OSC Lille zugezogen hat, fraglich.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wer den Kampf ums Viertelfinalticket zwischen dem FC Bayern und PSG am 8. März live im TV und Livestream übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Rückspiel FC Bayern München vs. PSG in der Champions League live im TV und Livestream?

In Sachen Übertragung gibt es im Vergleich zum Hinspiel eine Änderung.

Das erste von zwei Aufeinandertreffen war noch bei Amazon Prime Video zu sehen, um das Rückspiel wird sich jedoch der Streamingdienst DAZN kümmern, da es ein Mittwochsspiel ist und diese einzig von DAZN übertragen werden. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 20 Uhr, eine Stunde vor Anpfiff also. Während der Partie begleitet Euch folgendes Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter: Daniel Herzog

Am gleichen Tag findet auch das Rückspiel zwischen Tottenham Hotspur und AC Milan statt, das ebenfalls von DAZN angeboten wird. Um beide Partien im Auge behalten zu können, stellt das "Netflix des Sports" deshalb eine Konferenz zur Verfügung.

Einzelspiel oder Konferenz - egal, für was Ihr Euch entscheidet, es wird auf jeden Fall ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement benötigt. Dafür müsst Ihr eines der drei Abo-Pakete auswählen, die sich voneinander in Sachen Preis und Livestream-Angebot unterscheiden.

Wer zeigt / überträgt Rückspiel FC Bayern München vs. PSG in der Champions League live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Rückspiel FC Bayern München vs. PSG in der Champions League live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 8. März 2023

8. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele