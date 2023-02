Die Champions League kehrt heute Abend mit den Achtelfinal-Hinspielen wieder aus der Pause zurück. SPOX wirft trotzdem schon einen Blick nach vorn und zeigt, wann die Rückspiele stattfinden.

Fast dreieinhalb Monate ruhte in der Champions League nach Beendigung der Gruppenphase der Ball, nun geht es endlich wieder ans Eingemachte. Die 16 Mannschaften, die ihre Gruppe überstanden haben, sind in den kommenden Tagen für die Achtelfinal-Hinrunde im Einsatz, beginnend heute mit zwei Spielen: Tottenham Hotspur vs. AC Milan und Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München. In acht Tagen wird die Hinrunde wieder beendet sein, doch wie geht es danach weiter?

Wann sind die Rückspiele im Achtelfinale geplant? Das erfahrt Ihr im Folgenden.

Champions League: Wann sind die Rückspiele im Achtelfinale?

Nach Ende der Hinrunde müssen die Fußballfans nicht lange warten, bis die Rückspiele anstehen. Auch diese acht Partien werden auf vier Termine aufgeteilt, womit pro Spieltag jeweils zwei Begegnungen stattfinden.

Zum Rückrunden-Auftakt steigen am Dienstag, den 7. März, folgende Spiele: Benfica Lissabon gegen Club Brügge und FC Chelsea gegen Borussia Dortmund. Der FC Bayern München ist am Tag darauf, am 8. März, gegen Paris Saint-Germain im Einsatz. RB Leipzig muss am 14. März zum zweiten Mal gegen Manchester City ran, Eintracht Frankfurt bestreitet sein Rückspiel gegen den SSC Neapel am 15. März.

Wie schon in der Hinrunde werden auch in der Rückrunde alle Partien um 21 Uhr angepfiffen.

© getty Die Achtelfinal-Rückrunde der Champions League wird am 7. März eröffnet.

Champions League: Wann sind die Rückspiele im Achtelfinale? Übertragung im TV und Livestream

DAZN und Amazon Prime Video zeichnen für die Übertragung der Champions-League-Rückrunde verantwortlich. Die Verteilung der Spiele ist jedoch alles andere als gleichmäßig. Amazon Prime Video zeigt nämlich nur Dienstagsspiele und kümmert sich konkret um FC Chelsea vs. BVB und Manchester City vs. RB Leipzig. Die restlichen sechs Spiele bietet DAZN live und in voller Länge an.

Für beide Streaminganbieter wird ein Abonnement benötigt. Das Prime-Abo ist für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr zu haben. Die Kosten für DAZN sind unterschiedlich hoch und abhängig vom Paket, das Ihr ausgewählt habt. Zur Auswahl stehen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Die Pakete unterscheiden sich zudem auch im Angebot.

Champions League: Wann sind die Rückspiele im Achtelfinale? Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Die Achtelfinal-Rückrunde im Überblick