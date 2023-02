RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig empfängt heute im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League den englischen Meister Manchester City. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit RB Leipzig startet am heutigen Mittwoch, den 22. Februar, der vierte und letzte Bundesligist in die K.o.-Phase der Champions League. Im Rahmen des Achtelfinals bekommen es die Sachsen mit dem englischen Meister Manchester City zu tun. Die erste von zwei Mammutaufgaben wird heute in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen. Der Anstoß erfolgt - wie bei allen anderen Achtelfinalspielen - um 21 Uhr.

So lange ist das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und ManCity gar nicht her. Um genau zu sein, standen sich beide Mannschaften in der vergangenen Spielzeit zweimal in der Gruppenphase gegenüber. Einmal setzten sich die Citizens 6:3 durch, im Rückspiel triumphierten die Sachsen mit 2:1. Der Sieg reichte den Leipzigern damals nicht fürs Weiterkommen, in dieser Saison klappte es allerdings mit dem Achtelfinale.

RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Hinspiel-Spektakel zwischen RB Leipzig und ManCity ist heute einzig und allein bei DAZN zu sehen. Beim Streamingdienst liegen nämlich die Übertragungsrechte aller Champions-League-Spiele am Mittwoch. Nachdem dies heute der Fall ist, wird die Partie ab 20.15 Uhr auf der Plattform angeboten. Während der gesamten Übertragung kommt folgendes Personal zum Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Reporter: Max Siebald

Max Siebald Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Da DAZN auch die Rechte für das Parallelspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Porto besitzt, wird zusätzlich nicht nur dieses Duell, sondern auch eine Konferenz, die beide heutigen Partien beinhaltet, zur Verfügung gestellt.

In Sachen Fußball zeigt das "Netflix des Sports" auch andere Wettbewerbe, darunter Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, diverse Pokalbewerbe sowie Länderspiele. Aber auch Sportarten wie Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Handball, MMA, Wrestling, Boxen und mehr gehören zum vielfältigen Repertoire.

Auf welche der Sportarten Ihr im Endeffekt Zugriff habt, ist abhängig vom Paket, das Ihr auswählt. Zur Auswahl stehen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Alle drei Optionen sind mit Kosten verbunden - allerdings sind diese unterschiedlich hoch.

RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Eine weitere Alternative, um das Champions-League-Spiel live mitzuverfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker auf der Website an.

Hier geht es zum Liveticker des Achtelfinalspiels zwischen RB Leipzig vs. Manchester City.

RB Leipzig vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Manchester City

RB Leipzig vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 22. Februar 2023

22. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele