Der FC Bayern München ist im Rahmen des Champions-League-Achtelfinals zu Gast bei Paris Saint-Germain. SPOX verrät, welcher Schiedsrichter das Hinspiel in der Königsklasse heute pfeift.

Das Warten hat endlich ein Ende, die Champions League ist wieder zurück! Mit dem Achtelfinale geht am heutigen Dienstag, den 14. Februar, gleichzeitig auch die K.o.-Phase los. Unter anderem im Einsatz ist auch der FC Bayern München, der sein Achtelfinal-Hinrundenspiel gegen Paris Saint-Germain bestreitet. Die Partie wird - wie alle anderen Achtelfinalspiele - um 21 Uhr angepfiffen. Als Austragungsstätte dient der Parc des Princes in Paris.

Zu den wichtigen Fragen für heute zählt auch die nach dem Schiedsrichter. Wer wird das Hinspiel leiten? SPOX liefert Euch im folgenden Absatz die Antwort.

PSG vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League?

Bei PSG vs. FC Bayern auf dem Rasen für Recht und Ordnung sorgen wird der Engländer Michael Oliver, der an den Seitenlinien von Stuart Burt und Simon Bennett unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Andrew Madley, die Rolle der Video-Schiedsrichter übernehmen der Pole Tomasz Kwiatkowski und der Engländer Stuart Attwell.

© getty Der Engländer Michael Oliver wird das Achtelfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern leiten.

Oliver ist seit 2012 FIFA-Schiedsrichter und gehört mit seinen 37 Jahren zu den erfahrenen Unparteiischen. In dieser Saison wurde er bereits in vier Champions-League-Gruppenspielen eingesetzt und pfiff unter anderem auch Spiele von Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Auch das Spiel zwischen PSG und Benfica am 11. Oktober hat er geleitet. Zumindest eine der beiden heutigen Mannschaften kennt ihn also bereits schon. Der UEFA Super Cup, die Nations League, die WM in Katar und der Carabao Cup gehören/gehörten ebenfalls zu seinem Tätigkeitsfeld, den Großteil seiner Arbeit verrichtet er jedoch in der Premier League.

PSG vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? Übertragung im TV und Livestream

Die Neuauflage des Champions-League-Finals von 2020 wird in Deutschland einzig und alleine bei Amazon Prime Video übertragen. Der Streamingdienst darf an jedem Dienstag, wenn in der Königsklasse gespielt wird, ein Spiel übertragen. Für den heutigen Dienstag wurde das Hinspiel zwischen PSG vs. FC Bayern ausgewählt.

Das für Amazon Prime Video benötigte Abonnement beläuft sich auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

PSG vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? Das Hinspiel im Liveticker

SPOX darf bei einem Spektakel wie heute natürlich nicht fehlen. Wir beschreiben für Euch das gesamte Spielgeschehen in Form eines Livetickers ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München.

© getty Joao Cancelo gibt gegen PSG sein Champions-League-Debüt als Bayern-Spieler.

PSG vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 14. Februar 2023

14. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinal-Hinrunde im Überblick