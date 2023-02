Liverpool vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Weiter geht's im Achtelfinale der Champions League, heute dürfen wir uns unter anderem auf das Duell des FC Liverpool und Real Madrid freuen. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Bereits vergangene Woche ging es mit dem Achtelfinale der Königsklasse los, heute und morgen folgt die zweite Fuhre der Hinspiele. Darunter auch ein richtiger Kracher: Der FC Liverpool empfängt an der Anfield Road Titelverteidiger Real Madrid. Um 21 Uhr wird Schiedsrichter Halil Umut Meler die Partie anpfeifen.

Die Königlichen haben sich in Leipzigs Gruppe F souverän auf dem ersten Platz für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Weil sie in der Liga hinter dem FC Barcelona abgeschlagen auf Platz zwei liegen, dürfte der Fokus für den Rest der Saison wohl auf der Titelverteidigung liegen. Mit dem FC Liverpool hat Real keine leichte Aufgabe vor der Brust - auch wenn die Reds aktuell nicht in bestechender Form sind. Von den jüngsten neun Spielen gewannen sie nur drei, dafür setzte es vier Niederlagen bei zwei Remis.

Nun aber das Wichtigste: Wo gibt es das Duell im TV und Livestream zu sehen? Dieser Artikel liefert Antworten.

Liverpool vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Für Liverpool vs. Real gibt es nur eine Anlaufstelle: DAZN. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.30 Uhr, geht der Streamingdienst auf Sendung, dieses Team berichtet für Euch:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Reporter: Daniel Herzog

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Sebastian Kneißl

Wenn Ihr DAZN empfangen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Drei Pakete habt Ihr zur Auswahl, nämlich DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Was sie kosten und welche Sportarten sie beinhalten, haben wir hier für Euch erläutert.

Liverpool vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Real Madrid bekommt es im Achtelfinale mit dem FC Liverpool zu tun.

Liverpool vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Bei SPOX tickern wir sämtliche Begegnungen des Achtelfinales live mit, so müsst Ihr keine Aktion verpassen!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Liverpool vs. Real Madrid.

Champions League, Liverpool vs. Real Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson - Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold - Bajcetic, Fabinho, Henderson - Gakpo, Firmino, Salah

Alisson - Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold - Bajcetic, Fabinho, Henderson - Gakpo, Firmino, Salah Real Madrid: Courtois - Alaba, Rüdiger, Militao, Carvajal - Modric, Camavinga, Valverde - Vinicius jr., Benzema, Rodrygo

© getty Der FC Liverpool ist als Gruppenzweiter ins Achtelfinale eingezogen.

Champions League, Liverpool vs. Real Madrid: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. Real Madrid

FC Liverpool vs. Real Madrid Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 21. Februar 2023

21. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Anfield Stadium, Liverpool

Anfield Stadium, Liverpool TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinalspiele im Überblick