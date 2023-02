Der FC Bayern München trifft heute im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, ob es zum Duell eine Free-TV-Übertragung geben wird und wie es sich live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Am 2. November fand im Rahmen der Gruppenphase das bislang letzte Champions-League-Spiel in dieser Saison statt. Nun geht es endlich weiter mit dem prestigeträchtigen Kampf um den Henkelpott. Am heutigen Dienstag, den 14. Februar, wird die Achtelfinalrunde mit zwei Hinspielen eröffnet. In einem der beiden Spiele stehen sich der FC Bayern München, einer von vier deutschen Klubs, die es in die K.o.-Phase geschafft haben, und der französische Meister Paris Saint-Germain gegenüber.

Die beiden Mannschaften, die in den vergangenen Jahren mehrmals in der Champions League gegeneinander ranmussten - unter anderem auch im Finale 2020, das die Münchner mit 1:0 für sich entscheiden konnten - treffen heute um 21 Uhr im Pariser Parc des Princes aufeinander.

© getty Der FC Bayern München hat im Achtelfinale der Champions League mit Paris Saint-Germain einen Mammutgegner vor sich.

Der FC Bayern hat genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in die richtige Spur gefunden. Nach drei Unentschieden in Folge meldete man sich in der Liga zuletzt mit zwei Siegen zurück. PSG hingegen hat die Generalprobe am vergangenen Wochenende gegen die AS Monaco verpatzt. Von den vergangenen fünf Partien konnten die Pariser lediglich zwei gewinnen. Es gibt allerdings nicht nur Negatives aus der französischen Hauptstadt zu berichten. Der angeschlagene Kylian Mbappé wird nun doch noch zur Verfügung stehen.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen PSG im TV und Livestream

Zu PSG vs. FC Bayern gibt es keine Free-TV-Übertragung. Obwohl die meisten Champions-League-Spiele in der laufenden Spielzeit bei DAZN gezeigt werden, zählt das heutige Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und PSG nicht dazu. Einige ausgewählte Spiele am Dienstag überträgt nämlich auch Amazon Prime Video, das heutige ist eines davon.

Was den Zugang zum Angebot von Amazon Prime Video betrifft, kommt Ihr nicht herum, für diesen etwas zu bezahlen. Es wird nämlich ein Abonnement benötigt, das entweder monatlich 8,99 Euro oder jährlich 89,90 Euro kostet.

Wer das heutige Parallelspiel zwischen AC Milan und Tottenham Hotspur sehen möchte, wird bei DAZN fündig.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen PSG im TV und Livestream - Hinspiel im Liveticker

Die, die kein Prime-Abo besitzen, müssen trotzdem nicht auf PSG vs. FC Bayern verzichten. Wir bei SPOX tickern die Begegnung nämlich live und ausführlich mit. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen in Paris betrifft.

Hier geht es zum Liveticker des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München.

© getty Der FC Bayern bezwang PSG im Champions-League-Finale 2020, in der Saison darauf revanchierten sich die Pariser im Viertelfinale.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen PSG im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 14. Februar 2023

14. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

