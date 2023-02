Erling Haaland ignoriert? "Boykott"-Vorwürfe gegen Spieler von Manchester City

Die englische Zeitung Manchester Evening News hat die Spieler von Manchester City nach dem 1:1 bei RB Leipzig in der Champions League dafür kritisiert, Erling Haaland zu ignorieren. Darauf bezog sich auch ein TV-Experte.

"Er ist viel ohne Ball gelaufen, hat aber von seinen Mitspielern einfach nichts bekommen", lautete das Urteil des Blatts, das Haalands Leistung am Mittwochabend mit der Note fünf bewertete. Der Norweger leide demnach unter einem "Boykott" seiner Teamkollegen, da diese ihn auf dem Platz "ignoriert" hätten.

Auch TV-Experte Jamie Carragher äußerte den Verdacht einer möglichen Frustration bei Haaland. "Ich habe das Gefühl, dass er in dieser City-Mannschaft manchmal frustriert ist, weil er die Bälle nicht früh genug bekommt. Wir sehen immer noch nicht 100 Prozent von Haaland. Bei Manchester City sehen wir nur 70 bis 80 Prozent von ihm", sagte die Liverpool-Legende CBS.

Carragher weiter: "Sie haben eine hervorragende Mannschaft und vielleicht den besten Stürmer der Welt. Sie bringen ihn in diese Mannschaft und sollen dann das System für ihn wechseln? Nein. Er muss sich daran gewöhnen, für Manchester City zu spielen. Es ist keine auf Konter ausgerichtete Mannschaft wie der BVB, aber wenn Manchester City den Ball nicht öfter hinter die Abwehr spielt, dann vergeuden sie Haalands Talent."

Ähnliches gab auch der einstige Stürmer Thierry Henry von sich: "Es sieht ein bisschen unbehaglich aus, wenn der Ball im Mittelfeld zu ihm kommt. Er ist erst brillant, sobald der Ball in den Strafraum kommt."

City-Trainer Pep Guardiola sieht dies naturgemäß anders. "Er hat sich zu hundert Prozent an Manchester City angepasst. Wir müssen ihn nur noch öfter finden", sagte der Spanier BT Sport. Haaland steht in der laufenden Saison derzeit bei 32 Toren in 32 Pflichtspielen für Manchester.