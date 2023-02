Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Achtelfinale in der Champions League, Eintracht Frankfurt muss gegen die SSC Neapel ran. Ihr möchtet wissen, wo Ihr die Begegnung der Adler heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Hier gibt's alle Infos!

Zwei Spiele stehen am heutigen Dienstag, den 21. Februar, auf dem Zettel, unter anderem zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel. Schauplatz für das Duell ist der Deutsche Bank Park, ab 21 Uhr geht's dort zur Sache.

Schwierige Aufgabe für die Eintracht: Mit der SSC Neapel ist der Führende der Serie A zu Gast. Stolze 15 Zähler Vorsprung hat der Klub in der nationalen Liga, auch in der Gruppenphase der Königsklasse setzte er sich auf Platz eins vor dem FC Liverpool durch. Für Frankfurt war es ein wenig knapper, die Hessen sind erst im letzten Spiel an Sporting Lissabon vorbeigezogen und haben damit ihr Ticket für die Runde der letzten 16 gelöst.

Und wo könnt Ihr nun sehen, wie das Duell zwischen Frankfurt und Neapel ausgeht? Wir klären Euch auf!

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Anders als bei den meisten Partien der Champions League heißt Euer Ansprechpartner heute nicht DAZN. Ein Spiel pro Woche wird nämlich von Amazon Prime Video ausgestrahlt, und diesmal hat sich der Dienst das Aufeinandertreffen von Frankfurt und Neapel ausgesucht. Schon eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 20 Uhr, beginnen die Vorberichte.

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt liefern wir zur Champions League wieder zahlreiche Liveticker mit minütlichen Updates, so natürlich auch zum Spiel der Adler.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel.

Champions League, Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt:

SSC Neapel:

Champions League, Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel

Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 21. Februar 2023

21. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: -

Livestream: Amazon

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinalspiele im Überblick