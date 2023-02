Heute spielt Eintracht Frankfurt sein erstes Achtelfinale in der Champions League in der Vereinsgeschichte gegen den SSC Neapel. Läuft das Spiel heute live im Free-TV? Wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX hier.

Um 21 Uhr wird im Frankfurter Deutsche Bank Park die Partie Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel angepfiffen. Es ist das erste Endrundenspiel in der Vereinsgeschichte der SGE. Mit dem SSC Neapel kommt eine traditionsreiche Mannschaft, die aktuell in Top-Form ist.

Mit 15 Punkten thronen die "Gil Azzurri", übersetzt "die Blauen", an der Spitze der italienischen Serie A, gefolgt von Inter Mailand. Besonders die Offensive ist das Prunkstück des Teams von Trainer Luciano Spalletti.

Top-Torschütze Victor Osimhen mit 17 Toren und Khvicha Kvaratskhelia mit 16 Toren bilden ein schwer zu verteidigendes Duo. Auch im Mittelfeld und in der Verteidigung machen die Neapolitaner einen stabilen und disziplinierten Eindruck.

Doch Eintracht Frankfurt besitzt mit Stürmer Randal Kolo Muani, Jasper Lindström oder Mario Götze einige Top-Spieler, die der Defensive der Italiener durchaus Probleme bereiten könnten. Spannend wird zu beobachten sein, wie Trainer Oliver Glasner seine SGE taktisch einstellen wird.

Doch die wichtigste Frage bleibt: Kann das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel heute live im Free-TV gesehen werden?

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen den SSC Neapel im TV und Livestream

Falls Ihr auf ein Free-TV-Angebot angewiesen seid, habt Ihr leider keine Chance das Spiel im TV zu verfolgen. Denn: Amazon Prime Video hat sich die exklusiven Rechte am Champions-League-Spiel Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel gesichert.

Damit kann die Partie gar nicht im TV angeschaut werden. Um das Spiel zu sehen, benötigt Ihr entweder einen internetfähigen Fernseher oder ein anderes internetfähiges Endgerät. Amazon Prime zeigt das Spiel nur als Livestream. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr.

Für alle, die das Spiel Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel lieber über einen schriftlichen Liveticker verfolgen wollen, seid Ihr bei SPOX genau richtig. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Aktion und seid quasi hautnah am Spielgeschehen dabei.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen den SSC Neapel im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung : Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel

: Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel Wettbewerb : Champions League

: Champions League Spieltag : Achtelfinale

: Achtelfinale Ort : Deutsche Bank Park

: Deutsche Bank Park Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinalspiele im Überblick