Heute ist es endlich soweit: Der BVB trifft im Champions League-Achtelfinale auf das Team vom FC Chelsea. Doch wer wird das Spiel eigentlich leiten? Alle Infos zum Schiedsrichter findet Ihr in diesem Artikel.

Erst zum dritten Mal in der Fußballgeschichte stehen sich die Borussia und die Blues aus London heute gegenüber. Eine Wesentliche Rolle beim Wiedersehen wird ein Mann spielen, der keinem der beiden Klubs angehört: Der Unparteiische. Doch wer wird das eigentlich sein? SPOX hat die Antwort.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Schiedsrichter und seinem Team wissen müsst.

BVB vs. Chelsea, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League?

Kurz vor der Begegnung hat die UEFA das Schiedsrichterteam verkündet. Demnach wird ein spanisches Quartett das Duell im Signal-Iduna-Park leiten.

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (ESP)

Jesús Gil Manzano (ESP) Assistenten: Diego Barbero (ESP) und Ángel Nevado (ESP)

Diego Barbero (ESP) und Ángel Nevado (ESP) 4. Offizieller: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

© imago images Unverständnis bei Lewandowski: Gegen Osasuna zeigte ihm Manzano bereits nach 30 Minuten die zweite Gelbe.

Jesús Gil Manzano dürfte freilich nur wenigen Fans ein Begriff sein. Eine nicht allzu lang zurückliegende Geschichte, dürfte seiner Person jedoch etwas Kontext vermitteln. So sorgte eine Aktion erst im Dezember des vergangenen Jahres in der spanischen La Liga für Aufsehen. Nach nur drei Minuten im Spiel des FC Barcelona gegen den CA Osasuna zeigte er Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski die Ampelkarte. Der Pole, der zuvor seit neun Jahren keinen Platzverweis gesehen hatte, reagierte entzürnt. Offenbar störte ihn auch die vermeintliche Hochnäsigkeit Manzanos, was er auf dem Weg in die Kabine mehrfach gestikulierte.

Auch Lewandowskis ehemaliger Teamkollege Gerard Piqué ist nicht gut auf Manzano zu sprechen. Noch in selbigem Spiel gegen Osasuna, Piqués letztem Auftritt im Barca-Trikot, machte der 36-Jährige seiner Frustration ordentlich Luft. "Du bist der Schiedsrichter, der uns am häufigsten beschissen hat", ließ er den Referee wissen. "Es ist eine verdammte Schande."

BVB vs. Chelsea: Der Schiedsrichter im Steckbrief

Name: Jesús Gil Manzano

Jesús Gil Manzano Nationalität: Spanien

Spanien Geburtsdatum: 04.02.1984 (39)

04.02.1984 (39) 1. Liga-Debüt: 25.08.2012

25.08.2012 FIFA-Debüt: 2014

BVB vs. Chelsea: Statistiken zum Schiedsrichter

Im Folgenden aufgelistet, findet Ihr die Statistiken Manzanos der fünf Wettbewerbe, die er am häufigsten gepfiffen hat.

Wettbewerbe Einsätze Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter La Liga 205 1133 34 21 90 La Liga 2 69 419 19 11 8 Copa del Rey 38 194 8 6 12 Champions League 17 59 0 0 7 Europa League 14 41 1 2 3

In der laufenden Champions League-Saison war Manzano bereits für drei Spiele verantwortlich. Zuletzt kam er in der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille (2:1) zum Einsatz.

BVB vs. Chelsea, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Achtelfinale der Champions League? - Die Achtelfinalpartien im Überblick